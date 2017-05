24 kwaliteiten die de ideale man zou moeten hebben

Hoewel we vaak naar het uiterlijk van een man kijken, is dat zeker niet waar je (alleen) op zou moet letten bij het zoeken naar liefde. Volgens een mannelijke expert zou je beter single kunnen blijven totdat je een man hebt ontmoet die de onderstaande kwaliteiten bezit.

1. Hij zou elke deur voor je moeten openen waar je doorheen loopt.

2. Hij zou ervoor moeten zorgen dat je aan de binnenkant van de stoep loopt, weg van de straat .

3. Hij zou je hand schaamteloos moeten vasthouden en je kussen in het openbaar.

4. Hij kan niet wachten tot zijn ouders je ontmoeten.

5. Zijn vrienden weten al wie je bent voordat je ze hebt ontmoet.

6. Hij laat alles liggen als je hem nodig hebt.

7. Hij heeft geen tijd voor spelletjes en is altijd eerlijk.

8. Hij houdt zich altijd aan zijn woord.

9. Hij weet wanneer hij zich moet verontschuldigen als hij verkeerd is.

10. Hij stuurt je lieve berichtjes in het midden van de vergadering waarvan hij weet dat je erover liep te stressen.

11. Hij is zeker van jou en zijn carrière en de toekomst waarvan hij wilt dat je een deel van bent.

12. Hij zegt als eerst “ik hou van je” alleen maar omdat hij wil dat je het weet.

13. Hij blijft altijd proberen om je te houden. Omdat hij weet dat jou krijgen niet het moeilijkste deel was, maar je constant een reden geven om te blijven is wat je verdient.

14. Hij stuurt je een bericht of belt om te controleren of je veilig thuis bent gekomen – en hij blijft wakker totdat hij weet dat het zo is.

15. Hij is de man die je niet probeert te veranderen en houdt van je om wie je bent.

16. Hij stuurt bloemen naar kantoor ‘gewoon daarom’.

17. Hij motiveert je om meer te bereiken en een beter mens te worden dan je al bent.

18. Hij laat je nooit twijfelen over hoe hij voelt over jou en verzekert je constant dat jij degene voor hem bent.

19. Hij betaalt alles uit respect en zou je nooit een cent laten uitgeven.

20. Je hebt nog steeds vlinders als je de kamer binnen loopt en hem ziet.

21. Hij is niet bang om je te kussen in het openbaar.

22. Hij zal altijd je berichtjes beantwoorden.

23. Je kan hem met trots introduceren aan je vader.

24. Je kan niet zonder hem leven.