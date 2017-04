25 is de piekleeftijd om keuzes op goed geluk te maken

Het vermogen van mensen om keuzes op goed geluk te maken of een willekeurig proces na te bootsen, zoals het bedenken van hypothetische resultaten, piekt rond de leeftijd van 25, volgens een nieuwe studie. Wetenschappers geloven dat het vermogen om zich op een manier te gedragen die toevallig lijkt, het gevolg is van een aantal van de meest ontwikkelde cognitieve processen bij de mens, en kan worden aangesloten op vaardigheden zoals menselijke creativiteit. Eerdere studies hebben aangetoond dat het ouder worden het vermogen van een persoon vermindert om zich toevallig gedragen. Het was echter onduidelijk hoe dit vermogen evolueert gedurende de levensduur van een persoon.

Om beter te begrijpen hoe leeftijd effecten heeft op toevallig gedrag werden meer dan 3.400 mensen in de leeftijd van 4-91 jaar oud onderzocht. Elke deelnemer verrichte een reeks van online taken. De wetenschappers analyseerden keuzes van de deelnemers op basis van hun algoritmische willekeur, die is gebaseerd op het idee dat de patronen die meer toevallig zijn, moeilijker wiskundig te vatten zijn. Na controle op kenmerken zoals geslacht, taal en onderwijs, vonden ze dat leeftijd de enige factor was die gedrag op goed geluk beïnvloed. Dit vermogen bereikte een piek op de leeftijd van 25 gemiddeld, en daalde vanaf dat moment. De studie toonde ook aan dat een relatief korte lijst van keuzes, kan worden gebruikt om op betrouwbare wijze willekeur van menselijk gedrag te meten.