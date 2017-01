25 kwaliteiten die de man waarvan je houdt zou moeten hebben

Diep van binnen weten we allemaal wat we willen en verdienen (eerlijk, vriendelijk, zorgzaam, attent, stabiel), maar de waarheid is dat liefde ons blind maakt en soms negeren we dan ook bepaalde tekenen en blijven hangen bij een man die niet de moeite waard is. We zetten hier dan ook 25 niet-onderhandelbare kwaliteiten op een rij die elke vrouw zou moeten vereisen.

1. Hij heeft een vaste baan, die hij ook nog leuk vindt.

2. Hij zich veroorloven om te leven als een volwassene.

3. Hij heeft een aantal goede vriendschappen.

4. Hij zorgt goed voor zichzelf.

5. Hij is in staat om te communiceren als een volwassene.

6. Hij is gemotiveerd.

7. Zijn woorden en daden zijn in overeenstemming.

8. Hij weet hoe te koesteren.

9. Hij kan omgaan met het leven.

10. Hij maakt ruimte voor jou in de relatie.

11. Hij is goed in bed.

12. Hij is geïnteresseerd om je echt te leren kennen.

13. Hij is emotioneel volwassen en beschikbaar.

14. Hij heeft interesses en passie voor het leven.

15. Hij is verantwoordelijk.

16. Hij is respectvol.

17. Je voelt goed bij hem.

Deze is een biggie. Te veel vrouwen zitten aan de tafel van de mensen die hen angst of een darm te verbranden en proberen zichzelf ervan te overtuigen dat het niet is wat ze denken dat het te geven. Maar het is. Je moet emotioneel en fysiek veilig rond de man die je bent met het gevoel.

18. Hij is consistent.

19. Je kunt jezelf echt met hem zien op lange termijn.

20. Hij houdt van zichzelf.

21. Hij plaatst je niet op een voetstuk.

22. Je vrienden vinden hem leuk.

23. Hij is niet egoïstisch.

24. Je kunt op hem rekenen.

25. Hij is een goed en fatsoenlijk mens.