27 dingen die alleen hondenbezitters begrijpen

Degenen die een hond hebben weten dat er een overvloed van unieke manieren zijn waarop honden een impact hebben op ons dagelijks leven. Dingen die mensen die nog nooit een hond hebben gehad misschien niet begrijpen. Hier zijn 27 dingen die elke hondenbezitter kan herkennen.

1. Een wekker? Die heb je niet meer nodig.

2. Poepzakjes aan de andere kant, heb je nooit genoeg.

3. We vinden het niet erg om hun poep op te ruimen. Meerdere keren per dag, elke dag.

4. Als je een andere hond tegenkomt tijdens het uitlaten, raken de hondenlijnen in elkaar verstrikt.

5. Oh, en dat kleine handgemeen? Die andere hond is begonnen. Duidelijk.

6. Ze weten altijd wanneer je alleen weg gaat.

7. En als je terug komt krijg je het warmste welkom ooit, elke keer weer.

8. Het is moeilijk te weerstaan als ze je aankijken met een schuin hoofd.

9. Of als ze tegen je opspringen van blijdschap.

10. Hondenhaar op de vloer is standaard.

11. De trots die we voelen als onze hond iets nieuws leert of angst overwint is niet te beschrijven.

12. Financiële prioriteiten zijn anders voor mensen die honden hebben.

13. Je hoofd weet dat je hond geen mens is, maar je hart is daar niet zo zeker van.

14. Je telefoon staat vol foto’s van je hond.

15. Deze laat je ook aan iedereen zien.

16. Net zoals je alles verteld wat hij of zij weer kan of heeft gedaan.

17. Je gaat vaker naar de trimsalon voor de hond dan dat jij zelf naar de kapper gaat.

18. Dat je huis altijd baby-proof moet zijn.

19. We vinden het niet erg als ze ons gezicht likken, zelfs als hun mond net ergens anders is geweest.

20. We vinden het niet erg om geld te besteden aan de hond versus geld aan luxe voor onszelf.

21. Het is moeilijk om chagrijnig wakker te worden als je liefdevol wordt wakker gemaakt.

22. Hoewel de meeste honden schattig zijn, is er gewoon niets leuker dan je eigen hond.

23. We lachen en glimlachen waarschijnlijk meer gedurende de dag dan de meeste mensen.

24. De schuld die je voelt als je de hond alleen laat.

25. Het gemis dat je ervaart als je op vakantie gaat en de hond niet meeneemt.

26. Ze willen 24/7 bij je in de buurt zijn.

27. Je hebt een leven voordat je ooit een hond had, en je hebt een leven nadat je een hond hebt – en ze zijn totaal verschillend.