3 geheimen om van dagelijkse stille tijd een gewoonte te maken

Misschien ben je het ermee eens dat stille tijd belangrijk is … maar heb je geen idee hoe je dagelijks de tijd kunt nemen om gewoon stil te zijn. Het leven is ongelooflijk druk en je hebt geen extra tijd in je dagelijkse routine! Maar toch zou je ondanks al je bezigheden wat stille tijd moeten toepassen als onderdeel van je drukke leven. Hoe je dat doet lees je hier.

Tip 1: Neem je stille tijd in de ochtend.

Het begin van de dag is de beste tijd om lekker stil te zijn, voordat je wordt afgeleid door andere dingen. Zelfs als je geen ‘ochtendmens’ bent, is het verstandig dit te doen, want dan stel je het ten eerste niet uit, en ten tweede, zorgt het voor een meer rustige dag.

Tip 2: Begin klein en laat je stille tijden groeien.

Vindt je het moeilijk om elke dag wat stille tijd te nemen? Het kan wat overweldigend zijn, vooral als het niet iets is dat je ooit eerder hebt gedaan. Maar het is een spirituele discipline, en net als alle spirituele disciplines zal het makkelijker worden als we groeien en spiritueel volwassen worden.

Tip 3: Maak je dagelijkse stille tijd een levensritme, geen religieus schema.

Richt je op hoe je een rustige gewoonte kunt verwelkomen in het steeds veranderende ritme van je leven. Sommige dagen krijg je er ’s ochtends misschien niet de tijd voor omdat je ziek bent of een kind extra hulp nodig heeft of je een vroege afspraak hebt. Raak niet in paniek en belast jezelf niet met schuldgevoelens. Ga alleen als je weer kan terug in het rustige tijdritme.