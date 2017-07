3 handige reis apps voor je vakantie

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekend dat veel Nederlanders weer naar het buitenland op vakantie gaan. Gelukkig is reizen nu een stukje handiger geworden doordat we onze smartphone overal voor kunnen gebruiken; van je boardingpass in de wallet tot het uitzoeken van leuke bezienswaardigheden op de vakantiebestemming. Maar ook diverse apps maken de vakantie een stukje eenvoudiger. We hebben hier 3 nieuwe apps op een rij gezet.

De Douane Reizen App

Veel vakantiegangers twijfelen of aankopen van buiten de EU mee naar huis mogen. Om na aankomst in Nederland zorgeloos door de Douane te gaan, heeft de Nederlandse Douane de Douane Reizen App gelanceerd. In de nieuwe Douane Reizen App staat per bestemming wat wel en niet mee terug mag in het vliegtuig naar Nederland. Je ziet ook meteen waarom dat zo is. Met de Douane Reizen App voor Android en iOS check je eenvoudig wat mee terug naar huis mag.

KLM’s Schiphol Airport Map in de KLM app

De nieuwe KLM Schiphol Airport Map helpt passagiers hun weg te vinden op luchthaven Schiphol. Veel KLM passagiers stappen over op Schiphol op hun volgende vlucht. De airport map helpt hen de weg te vinden op de luchthaven op een efficiënte en gebruikersvriendelijke manier. De Schiphol Airport Map bestaat uit een plattegrond met daarop de verschillende gates. Op de map zijn ook de verschillende KLM faciliteiten te zien zoals incheckbalies, lounges, kiosken en transferbalies. Ook de algemene Schiphol faciliteiten zoals toiletten, winkels, werkplekken en stilteruimtes zijn gemakkelijk te vinden. De KLM app is beschikbaar voor IOS en Android.

Boarding Pass Scanner

Vlucht vertraagd? De nieuwe Boarding Pass Scanner van Airhelp helpt passagiers die te maken hebben met een vertraagde of geannuleerde vlucht zien of er sprake is van recht op vergoeding en je kan in een paar klikken het claimproces starten. De Boarding Pass Scanner is een nieuwe functie in de gratis AirHelp app. Nog op de luchthaven toont de app al of de vertraagde of geannuleerde vlucht in aanmerking komt voor een compensatie en biedt het de mogelijkheid de claim direct in te dienen. De app kan meerdere boarding passes tegelijkertijd scannen en archiveren, ideaal voor families of samen reizende groepen. De app is gratis beschikbaar op iOS en Android.