3 Tips om veilig de weg op te gaan in de winter

Met het vallen van de eerste sneeuwvlokjes wordt weercode Oranje al snel gegeven. De laatste weken is de sneeuwval zo hevig geworden dat zelfs code Rood aan de beurt is gekomen. Talloze slippartijen en ongelukken van klein tot groot meldden zich door het hele land. Een ongeluk zit in een klein hoekje en voordat je het weet zit je midden in een slippartij. Check dan ook voordat je in deze winterse omstandigheden de weg op gaat of je autoverzekering voldoende dekking heeft. Een ongeluk is al stressvol genoeg en met een goede verzekering voorkom je overbodige stress achteraf! Natuurlijk is het verstandig om gewoon binnen te blijven. Maar soms moet je toch echt de deur uit. Doe het dan in ieder geval zo veilig mogelijk met deze tips!

Doe het rustig aan

Helemaal belangrijk voor de echte snelheidsduivels onder ons. Tijdens de wintermaanden is het verstandig om alles net wat rustiger aan te doen. Door rustiger op te trekken hebben je banden meer grip en voorkom je gevaarlijke slippartijen. Houd te allen tijde twee handen op het stuur. Probeer daarbij rustig te sturen om zoveel mogelijk controle te houden tijdens het rijden. Ook het remmen mag wat rustiger. Laat je gaspedaal op tijd los en laat de auto langzaam uitrijden. Probeer zoveel mogelijk op de motor af te remmen en de rempedalen met rust te laten. Moet je een noodstop maken? Rem dan ook echt hard, dan werkt je ABS optimaal en heb je minder kans op ongelukken.

Bereid je auto voor

Zorg voordat je de weg op gaat dat je auto helemaal winterklaar is. Zorg altijd voor een goede bandenspanning. Slappe banden bieden weinig grip en hiermee verliest de auto aan stabiliteit. Vervang de zomerbanden ook door winterbanden. Hiermee vergroot je de grip op de weg. Bereid je ook voor op eventuele problemen op de weg. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende water in de auto en leg een dekentje klaar. Karton kan ook handig zijn in het geval je vast komt te zitten!

Bereid jezelf voor

Zorg te allen tijde dat je telefoon opgeladen is. Neem eventueel een powerbank mee voor eventuele noodgevallen. Maak je klaar voor het winterse weer en kleed je warm aan. Zorg voor stevige schoenen aan je voeten of in de auto. Je kan ze zomaar nodig hebben. Bereid je goed voor. Meer tips kun je vinden bij wie anders dan Centraal Beheer!