3 tips voor zonbescherming op de piste

Ook op wintersport moet je je beschermen tegen de zon. De bleke winterhuid wordt op de skipiste blootgesteld aan een hoge dosis uv-straling. Door de kou wordt vaak te laat gemerkt dat de huid verbrandt en we smeren ons dan minder snel in. Verbranding vergroot het risico op huidkanker. We hebben hier daarom 3 beschermtips voor op de piste van het KWF.

1. Voorkom verbranding, zeker bij kinderen

Ernstige verbranding in de jeugd verdubbelt de kans op melanoom, de ergste vorm van huidkanker. Bescherm de huid door goed te smeren, bedekkende kleding te dragen en waar mogelijk de schaduw op te zoeken (smeren, kleren, weren).

2. Kies een vette zonnebrandcrème

Gebruik een vette zonnebrandcrème met factor 30 voor de wintersport. Een product op waterbasis – zoals de meeste zomerse zonnebrandcrèmes – bevriezen op de huid in de kou. Wintersportcrèmes bevatten daarom veel vetten, waardoor ze ook goed smeerbaar blijven bij lage temperaturen. Bovendien voorkomen deze crèmes uitdroging van de huid; dat gebeurt snel als het koud is. Vergeet je lippen niet.

3. Herhaal het smeren regelmatig

Zonnebrandcrème verdwijnt gedurende de dag van de huid. Met het op- en afdoen van je skibril, helm en muts veeg je de crème nog sneller van je gezicht. Smeer de huid een half uur voordat je naar buiten gaat in zodat de crème goed intrekt. Herhaal het insmeren zeker iedere 2 uur.