37 is de leeftijd dat we officieel “te oud” zijn om naar een nachtclub te gaan

Als je tegen de eind dertig bent en dit weekend van plan bent te gaan stappen, doe dan geen moeite – want uit onderzoek is gebleken dat 37 de leeftijd is dat we officieel “te oud” zijn om te worden gezien in een nachtclub. Onderzoekers namen een kijkje in het sociale leven van mensen en daaruit is gebleken dat meer dan de helft (46 procent) van ons de voorkeur geeft om gezellig voor de televisie te hangen, ongeacht het weer. En volgens de respondenten, is 37 de leeftijd dat het treurig is om naar nachtclubs te gaan, en 31 is de leeftijd waar we officieel de voorkeur geven om thuis te blijven in plaats van uit te gaan.

Uitgaansavonden die te duur zijn was het belangrijkste excuus voor zes op de tien mensen, en nog eens 29 procent zei dat ze gewoon niet kunnen worden geconfronteerd met een kater de volgende dag. Bijna de helft zei dat avondjes uit niet langer “hun scene” waren en nog eens 14 procent klaagt over het onvoorspelbare weer. Je mooi aankleden (22 procent), het moeizame proces van het regelen van babysitters (12 procent) en het gedoe van taxi’s regelen (21 procent) waren ook een van de redenen voor volwassenen om avondjes uit te mijden. 13 procent van de vrouwen zegt dat hun voeten pijn doen door het teveel dragen van hoge hakken, dus het was gewoon niet de moeite waard. 46 procent zei dat ze niets liever willen dan lekker in comfortabele kleding thuis blijven, en 44 procent zei dat ze willen ontspannen en uren onderuit op de bank liggen.

Acht op de tien volwassenen ondervraagden zei dat ze het opgelucht voelt als ze thuis zijn gebleven en ze foto’s zien die vrienden hebben geplaatst op social media van dronken bijeenkomsten. De perfecte avond thuis wordt het liefst doorgebracht met thuisbezorgd/afgehaald eten, drankjes en snacks. 37 procent van de respondenten zei dat er is niets triester is dan volwassenen in hun jaren ’40 en ’50 te zien omringd door twintigers in pubs en bars.

Van de ondervraagden, zei bijna 7 op de tien dat ze opgelucht waren toen ze ‘de ware’ hadden ontmoet, omdat het betekende dat ze er niet meer op uit moesten om iemand te ontmoeten en eindelijk gezellige avonden thuis konden hebben. Maar 29 procent zei dat ze nog steeds een actief sociaal leven hebben, bij voorkeur thuis, met lekker eten, en films kijken.