4 manieren om je focus en je geheugen te verbeteren

Bij het ouder worden komen geleidelijke veranderingen in vele vaardigheden gerelateerd aan denken en geheugen. Het wordt misschien moeilijker om je aandacht op bepaalde dingen te richten en snel informatie op te nemen. De vertraging in de verwerking kan leiden tot een knelpunt van het korte-termijn geheugen, en het verminderen van de hoeveelheid informatie die kan worden verkregen en gecodeerd in het lange-termijn geheugen. De volgende 4 strategieën kunnen je helpen je focus en de aan jou gepresenteerde informatie te verbeteren:

1. Wanneer iemand tegen je praat, kijk naar de persoon en luister goed. Als je iets dat er gezegd word hebt gemist, vraag de persoon om het te herhalen of om langzamer te spreken.

2. Stel je voor wat er gezegd wordt om ervoor te zorgen dat je het begrijpt en om de informatie te versterken.

3. Als je merkt dat je de neiging hebt om afgeleid te worden tijdens gesprekken, probeer dan samen met mensen in een rustige omgeving af te spreken.

4. Je kunt je vermogen om je te concentreren op een taak verbeteren door afleiding af te schermen als je één ding tegelijk doet. Probeer om onderbrekingen te vermijden.