4 manieren om met je kinderen verbonden te zijn

In het dagelijks leven kunnen ouders het zo druk hebben met beslommeringen dat de relatie met hun kinderen afstandelijk en losgekoppeld kan lijken. Drukke ouders kunnen deze verbindingen versterken door middel van een paar eenvoudige stappen.

Observeer

Ouders hebben de neiging om hun kinderen te negeren of dominant te zijn, door hun dagelijkse activiteiten te regelen. Een ouder zou een kind moeten begeleiden om iets op de “juiste” manier te doen of de tegenovergestelde aanpak te nemen en hen vaker te complimenteren voor een taak die voltooid is of niet correct. Probeer naar je kind te kijken met onverdeelde aandacht, dat betekent geen iPads of smartphones, zonder hen de les te lezen of te onderwijzen. Je kind is aan het leren en je wilt dat proces niet belemmeren. Dit betekent niet dat je een standbeeld moet zijn. Een liefdevolle twinkeling in je ogen helpt je kind zichzelf te zien in dat licht.

Deel je familie geschiedenis

Een voorspeller van emotioneel welzijn van een kind is of ze hun familie geschiedenis kennen. Het kennen van je familie geschiedenis creëert een grotere overtuiging dat zij hun wereld onder controle kunnen hebben en een hogere mate van zelfvertrouwen. Het delen van je familiegeschiedenis betekend niet dat je moeilijke of pijnlijke momenten moet verdoezelen. Het is van essentieel belang om transparant te zijn; onder meer verhalen over moeilijke tijden, uitdagingen, en de lessen die jij of andere familieleden hebben geleerd als gevolg.

Vraag naar hun mening

Vraag je kind welke activiteit hij of zij zou willen doen met jou in plaats van het plannen van een kampeer reis of iets dat je denkt dat ideaal is. Jullie kunnen beide dezelfde visie hebben, maar sta open voor het feit dat ze samen willen spelen met videospellen of een fort bouwen. Probeer kind-achtige nieuwsgierigheid in het belang van je kind te cultiveren. Je hoeft er niet van te houden, maar probeer het en kom erachter waarom zij het leuk vinden. Als je hun mening vraagt: wees flexibel, vraag wat ze nodig hebben van jou, vraag om eerlijkheid en let op. Het vragen om de mening van je kind helpt je kinderen vertrouwen in zichzelf te hebben en toont ze dat hun mening wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

Zorg voor een veilige, onvoorwaardelijk liefdevolle ruimte

Ongeacht of je denkt dat je kind weet dat ze onvoorwaardelijk geliefd zijn, zorg ervoor dat die gedachten worden gecommuniceerd. Als kinderen ervan worden verzekerd dat liefde onvoorwaardelijk is, brengt het een gevoel van opluchting. Moedig ze aan het beste te doen wat ze kunnen voor zichzelf, zonder de noodzaak van goedkeuring van anderen. Leg uit dat je best doen je goed van binnen doet voelen. Ze zullen snel leren dat ze hun eigen emotionele toestand kunnen beïnvloeden. Dit leert hen ook om onvoorwaardelijk van zichzelf te houden.