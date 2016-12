4 op de 5 singles staat open voor een relatie in 2017

Is jou goede voornemen voor het nieuwe jaar de liefde van je leven vinden? Dan ben je niet de enige. Maar liefst 4 op de 5 singles staat in het nieuwe jaar open voor een relatie, of is zelfs actief op zoek naar een nieuwe vlam. Eén op de vijf mannen (19,7%) heeft het goede voornemen actief op zoek te gaan naar een partner, vrouwen laten het vinden van hun soulmate iets meer over aan het toeval (7% gaat actief op zoek). De voornaamste reden? Bijna de helft (48%) van de singles die een relatie zou willen, geeft aan dat dit is omdat ze niet langer alleen willen zijn. Maar weinig singles staan helemaal niet open voor een relatie, al komt dit vaker voor bij vrouwen (25%) dan bij mannen (10%). Dat blijkt uit onderzoek van datingservice Lexa.nl.

Hoewel wij Nederlanders vaak als nuchter worden gezien, hebben we stiekem best een romantisch beeld van hoe we onze grote liefde zullen ontmoeten. Een derde van ons (34,1%) verwacht hem/haar namelijk ergens onverwachts in levende lijve te ontmoeten: een echte meet-cute dus! Anderen denken hun toekomstige partner via vrienden, werk, of een (online) datingservice. Opvallend is dat singles meer vertrouwen hebben in een betaalde datingservice- of app, dan ééntje die gratis is.