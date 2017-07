Honden leren hoe zich te gedragen op de manier waarop mensen reageren op hun gedrag. Als het gedrag van de hond een probleem is, komt het waarschijnlijk omdat zijn familie probleemgedrag heeft versterkt door aandacht te geven om het probleem te stoppen, vaak zonder het te weten. Kleine veranderingen in jou gedrag kunnen leiden tot grote verbeteringen in de manieren van je huisdier. Hieronder 4 tips om ongewenst gedrag van de hond af te leren.

1. Oefen elke dag basisvaardigheden. Honden leren door herhaling, zodat de praktijk van essentieel belang is om gedrag tot stand te brengen en te handhaven. Werk elke dag met train commando’s in alledaagse situaties: bijvoorbeeld, oefen “wacht” als je maaltijden geeft, of “laat vallen” tijdens het spelen met de bal.

2. Beloon slecht gedrag niet. Als een hond wordt beloond als hij of zij smeekt aan de eettafel, leren ze dat bedelen bij de tafel resulteert in voeding. Ook een puppy die wordt opgepakt elke keer dat hij blaft, leert dat blaffen een goede manier is om aandacht te krijgen. In plaats daarvan, negeer probleemgedrag of zorg voor een afleiding.

3. Wees consistent. Het is belangrijk dat alle leden van de familie dezelfde woorden en beloningen gebruiken, anders zal dit de hond verwarren. Als “zit” de opdracht is die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de ​​hond niet op iemand springt, is het belangrijk dat iedereen in het huishouden dit commando gebruikt- inclusief de kinderen.

4. Geef de leeftijd niet de schuld van slechte manieren. Puppy gedrag zoals springen of kauwen in huis zal niet vanzelf verbeteren. Honden, ongeacht leeftijd, leren de hele tijd, dus is het belangrijk om meteen met puppy training te beginnen.