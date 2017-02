40 procent Nederlandse singles zou voor ware liefde verhuizen naar ver oord

In het kader van de start van de internationale editie van Boer zoekt Vrouw met dit keer boeren uit Canada, Frankrijk, Texas, Roemenië en Zambia, vroeg datingsite Parship hoe ver de Nederlandse single eigenlijk bereid is om te gaan voor de liefde? 40 procent van de singles bereid is om Nederland gedag te zeggen voor de liefde en 17 procent wil zelfs niets liever dan een leven samen op een wijngaard in Frankrijk of in een Zambiaanse viskwekerij.

Ook al is 40 procent van de Nederlandse singles bereid om te verhuizen, niet iedereen staat te springen om een Roemeense of Canadese boer. Een kwart die wel bereid is om te verhuizen naar het buitenland stelt hier wel voorwaarden aan, zoals dat het een land moet zijn binnen Europa, een land met een aangenaam klimaat of een land waar zij de taal spreken.

Naar het buitenland verhuizen zien sommige singles dus wel zitten. Echter ligt het meer voor de hand dat je de ware gewoon in ons koude kikkerlandje tegenkomt. Hoe zit het met de bereidheid om te reizen binnen Nederland? 20 procent maakt het helemaal niets uit of ze in Groningen verliefd worden op een Limburger. Het maakt hen niet uit hoe lang zij onderweg zijn naar hun lief, en nog eens 10 procent geeft aan dat een flinke reistijd van twee uur ook geen probleem is.

Toch is de meerderheid minder enthousiast. Zo geeft 45 procent aan dat zij niet meer dan één uur willen reizen voor hun nieuwe liefde. Bijna een kwart (23%) wil zelfs maar een halfuur onderweg zijn om samen met hun partner te zijn. Van der Hoeven: “Nederlandse singles die online daten hebben het relatief makkelijk vergeleken met singles in andere landen. Je zal in ons kleine landje nooit meer dan drie uur reistijd hebben naar je date.”