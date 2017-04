43% van de vrouwen vindt bevallen minder heftig dan verwacht

Bijna de helft van de moeders met jonge kinderen vond de bevalling minder heftig dan ze vooraf dachten. Een kwart vond het zwaarder. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders van Nu onder 3.382 zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen. Uit de resultaten blijkt verder dat we vrij open zijn over onze zwangerschap, maar wel kiezen voor zekerheid. Zo wacht 82% van de aanstaande ouders met het vertellen van het blije nieuws tot ze ongeveer elf weken zwanger zijn en de kans op een miskraam klein is. 81% van de toekomstige ouders kiest ervoor het geslacht te horen voor de geboorte. Ook geven de meeste Nederlandse vrouwen vooraf aan dat ze in het ziekenhuis (69%) willen bevallen en neemt het aantal thuisbevallingen ieder jaar af. En van de 20% die er vorig jaar voor koos om thuis te bevallen, kwam 6% alsnog in het ziekenhuis terecht.

Nederland staat bekend als land waar weinig pijnbestrijding wordt ingezet tijdens de bevalling, in de praktijk durven vrouwen hier zeker om te vragen. 82% weet vooraf nog niet of ze om pijnbestrijding gaat vragen, 13% denkt van wel. In de praktijk heeft meer dan de helft (56%) van de respondenten een vorm van pijnbestrijding gehad. 67% van hen kreeg een ruggenprik.

Bevallen doen we met onze partner (97%) en met afstand op twee staat de moeder (12%). Althans, bij de bevalling van het eerste kind. Bij baby nummer twee is die behoefte er minder en is oma lang zo vaak niet aanwezig. Ook voor de manier waarop we bevallen gaan we voor zo ‘normaal mogelijk’. Bevallen met een doula, hypnobirthing, op de baarkruk of in een bevalbad gebeurde ook nauwelijks; slechts 3% bracht haar baby zittend of in het water ter wereld. Nee, laat mij maar gewoon in bed bevallen, zei 73% vooraf. In werkelijkheid gebeurde dat in 63% van de gevallen, want bij 10% gooide een keizersnede roet in het eten. Als de baby er uiteindelijk is vernoemt 32% van de ouders hun pasgeborene, en dan het liefst naar een familielid. Slechts 2% geeft haar kind de naam van een beroemdheid.

Vroeger waren de regels simpel. Je kunt alles eten tijdens je zwangerschap. Tegenwoordig mijden we vooral alles wat rauw is. Ook energiedrankjes en leverproducten scoren hoog in de wat-laat-je-staan-lijst. Koffie (41%) en drop (25%) vinden we iets moeilijker te weigeren. Overigens: tijdens de eerste zwangerschap zijn we strenger qua voeding en wat we wel en niet eten dan bij de tweede. Stoppen met roken vinden we lastiger. 5% van de zwangeren rookt meer dan 6 sigaretten per dag. Alcohol daarentegen kan bijna iedereen laten staan. Qua sporten zijn zwangere vrouwen minder fanatiek. Ondanks de ruime keuze aan bootcamp, yoga, zwemmen, doet bijna de helft van de vrouwen niet of nauwelijks aan sport tijdens de zwangerschap. Vooral niet als ze zwanger zijn van de tweede en er dus thuis al eentje hebben rondlopen. ‘Het komt er niet van’ en ‘Ik krijg thuis al genoeg beweging’, zijn veel genoemde redenen.