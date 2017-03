Een 48-urige seksuele ‘afterglow’ helpt partners verbinden

Sex speelt een centrale rol bij de voortplanting en kan aangenaam zijn, maar nieuwe bevindingen suggereren dat het een ander doel heeft: het verbinden van partners. Een studie van pasgetrouwde koppels geeft aan dat als partners een seksuele ‘afterglow’ ervaren dat maximaal twee dagen duurt, dit wordt gekoppeld aan kwaliteit van de relatie op de lange termijn.

Om hun hypothese te testen onderzochten de onderzoekers gegevens van twee onafhankelijke, langdurige studies, een met 96 pasgetrouwde koppels en een andere met 118 pasgetrouwde stelletjes. Alle paren had ten minste drie opeenvolgende dagen een 14-daags dagboek ingevuld als onderdeel van een grotere studie.

Elke avond, voor het slapen gaan, werden de jonggehuwden gevraagd te rapporteren, onafhankelijk of ze die dag seks hadden gehad met hun partner. Ongeacht het antwoord, werden ze ook gevraagd om te beoordelen hoe tevreden ze waren met hun seksleven die dag en hoe tevreden ze waren met hun partner, hun relatie en hun huwelijk die dag (op een 7-puntsschaal, waarbij 1 = helemaal niet, 7 = extreem). De partners voltooide ook drie maten van huwelijk’s kwaliteit aan het begin van de studie en opnieuw bij een follow-up-sessie ongeveer 4 tot 6 maanden later. Gemiddeld meldden de deelnemers dat ze seks op 4 van de 14 dagen van de studie hadden, maar de antwoorden van de deelnemers varieerde aanzienlijk.

Belangrijk, seks op een bepaalde dag was gelinkt aan langdurige seksuele bevrediging na een tijd. Het hebben van seks op een bepaalde dag was verbonden met seksuele bevrediging diezelfde dag, die werd gekoppeld aan seksuele bevrediging de volgende dag en zelfs twee dagen later. De deelnemers bleven verhoogde seksuele bevrediging melden 48 uur na een enkele daad van seks. Deze associatie verschilde niet naar gelang van het geslacht of leeftijd van de deelnemers, en het hield ook aan nadat er met de seksuele frequentie, persoonlijkheidskenmerken, de duur van de relatie en andere factoren rekening werd gehouden.

Over het algemeen, daalde de tevredenheid van de deelnemers tussen het begin van de studie en de follow-up-sessie 4 tot 6 maanden later. Maar de deelnemers die relatief hoge niveaus van seksuele afterglow meldden leken beter ten opzichte van hun leeftijdgenoten, rapporteerden hogere initiële echtelijke tevredenheid en minder steile daling van de tevredenheid over de eerste 4 tot 6 maanden van het huwelijk.

Hetzelfde patroon van effecten ontstond ​​in de twee onafhankelijke studies, die bewijs voor seksuele afterglow bood. Samen suggereren de bevindingen dat seks gekoppeld is aan kwaliteit van de relatie na verloop van tijd door de aanhoudende effecten van seksuele bevrediging.