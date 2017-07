5 boeken voor het vakantie seizoen

De zomervakantie staat voor de deur, en tijdens de vakantieperiode gaat er niets boven lekker relaxen met een goed nieuw boek in de hand. Dus pak de zonnebrandcrème, je zonnebril, en vind de perfecte plek, om lekker te ontspannen met een van deze boeken.

Het Bucketlist Boek – 250 dingen die je op reis gedaan moet hebben

In Het Bucketlist Boek vind je 250 gekke, grappige en unieke dingen die je gedaan moet hebben op reis. Of je nu naar Spanje op vakantie gaat, gewoon in eigen land blijft of verre oorden opzoekt, dit boek zal jouw vakantie nog leuker maken! Pootje baden in een fontein, een afscheidsfeest organiseren voor je op citytrip vertrekt, een waterpistoolgevecht houden of met je billen bloot melk drinken uit een kokosnoot. Dankzij dit boek zal je heel wat leuke momenten beleven die je je een leven lang zult herinneren. Met ruimte om grappige foto’s op te plakken, extra pagina voor je eigen travel-bucketlist en inspirerende quotes.

Prijs: 12,50 euro

Glossy Boerin

Glossy Boerin – het romandebuut van Maureen du Toit – is een échte farmlit, zie het als een mix van Boer zoekt vrouw en Sex and the City. Het boek verteld het verhaal van Cat die alles heeft wat een moderne vrouw maar wil: een topbaan, haar eigen glossy, een BN’er als vriendje en een luxe bestaan. Maar wanneer het noodlot toeslaat, komt Cat erachter dat haar perfecte leven haar weinig voldoening geeft. Ze besluit terug te gaan naar de plek waar ze als kind zo gelukkig was: de schapenboerderij van haar oma. Cat begint enthousiast aan haar nieuwe leven en komt er al snel achter dat er veel veranderd is sinds haar jeugd: oma is wel erg vergeetachtig en de boerderij kan meer dan een flinke opknapbeurt gebruiken. Wanneer Cat de boerderij, en haar hart, dreigt te verliezen, moet ze opnieuw een grote beslissing te nemen.

Glossy Boerin € 19,99

Michelle Obama

Een inspirerend verhaal van een wereldwijd icoon

Met kundige verslaggeving, een boeiende vertelwijze en een oog voor detail volgt Peter Slevin Michelle Obama, van haar jeugd in de gesegregeerde South Side van Chicago, tot haar rol als First Lady in het Witte Huis. Hij gaat in op haar beproevingen aan de Princeton Universiteit en Harvard Law School tijdens de op racistisch gebied bewogen jaren tachtig. Ook de dilemma’s waar zij voor stond terwijl ze in Chicago hard aan haar carrière werkte, een gezin grootbracht én haar man hielp om president van de Verenigde Staten te worden, komen aan bod. Van de lessen die ze leerde in Chicago tot het gedachtegoed die zij uitdraagt als een van de meest bewonderde vrouwen ter wereld: Michelle Obama is een verfrissend en meeslepende vertelling van een unieke, krachtige vrouw.

Prijs: € 22,50

Liefdes verdriet

Verliefdheid, relaties en seks in het Zuid-Afrika van na de apartheid

Wist je dat slechts één op de drie Zuid-Afrikanen regelmatig een goed gesprek voert met iemand met een andere huidskleur? Dat een kwart van de Zuid-Afrikaanse mannen wel eens een vrouw heeft verkracht? Er elk half uur aangifte wordt gedaan van kinderverkrachting en dat één op de acht Zuid-Afrikanen is besmet met HIV? Dit is nog maar een kleine greep aan schokkende ontdekkingen die Niels Posthumus doet in de jaren dat hij voor zijn werk in Zuid-Afrika gevestigd is. In Liefdes verdriet gaat hij op onderzoek uit. Hij reist door Zuid-Afrika, overdenkt zijn liefdesleven, praat met vrienden over seks en HIV, ontmoet sugar baby’s en verkrachters en interviewt deskundigen. Zou het kunnen dat veel Zuid-Afrikanen door de apartheid geschiedenis van hun land nog altijd moeite hebben werkelijk respectvolle en intieme relaties met elkaar aan te gaan?

Prijs: € 19,99

De geheime Vrouw

De geheime Vrouw is een heerlijk romantisch zomerboek. Kitty vindt in het afgelegen huisje van haar overgrootvader een spectaculair hangertje met juwelen. Welk lang begraven familiegeheim ontdekt zij daar? Laat je onderdompelen in het prachtige liefdesverhaal van de Russische tsarenfamilie de Romanovs, gebaseerd op ware feiten. Moeiteloos wordt heden en verleden met elkaar verweven. 2016 Na een hartverscheurende ontdekking vlucht Kitty Fisher van Londen naar het afgelegen huisje van haar overgrootvader in Amerika. Hier, aan de oevers van Lake Akanabee, vindt ze een spectaculair hangertje met juwelen, dat haar leidt naar een lang begraven familiegeheim… 1914 In Rusland heerst grote onrust, en het gezin van Tsaar Nicolaas II gaat een onzekere toekomst tegemoet. Groothertogin Tatiana wordt desondanks verliefd op de cavalerieofficier Dmitri, maar hun liefde – en levens – komen in gevaar als de gebeurtenissen een catastrofale wending nemen… De geheime vrouw doorkruist moeiteloos de tijd en laat verleden en heden met elkaar versmelten in een verhaal over liefde, verlies en veerkracht.

De geheime vrouw Prijs: € 19,99