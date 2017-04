5 colour blocking combinaties voor 2017

Je hebt de term colour blocking vast al eens voorbij horen komen. Deze trend is namelijk al een aantal seizoenen in het straatbeeld terug te vinden. Letterlijk gezien is colour blocking het gebruik van gekleurde ‘blokken’ in je outfit, bijvoorbeeld een effen zwarte hoed, rood topje en blauwe rok. Maar het kan ook één item zijn bestaande uit verschillende ‘blokken’, zoals een tas die rechts een andere kleur heeft dan links. Op de website van Peter Hahn vind je allemaal voorbeelden van deze kleurige trend.

De kunst van colour blocking is het combineren van ‘de juiste’ kleuren in je outfit. Wat de juiste kleuren zijn, kan ieder jaar weer verschillen. Vandaar dat we je hier vertellen welke kleurcombinaties in 2017 helemaal hot zijn, zodat je de plank niet zult misslaan bij het uitzoeken van een colour blocking outfit.