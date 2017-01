5 dingen die je ontdekt als je geen hoge hakken meer draagt

Een goed paar hoge hakken kunnen een outfit helemaal af maken. Helaas, doen ze ook je voeten pijn en kunnen ze schade veroorzaken, op zowel korte als op langere termijn. Hier een paar dingen die zouden kunnen gebeuren als je besluit geen hakken meer te dragen.

Je voeten zullen minder pijn doen, maar je hielen kunnen juist meer pijn doen.

In ieder geval tijdelijk. Het dragen van hakken over een langere periode kan je achillespezen verkorten. Het kan tot een paar maanden (afhankelijk van hoe vaak je hakken droeg) duren, voordat ze terugkeren naar hun normale lengte, op welk punt enig ongemak in de hielen zal verdwijnen.

De pijn in je rug zou kunnen verdwijnen

De toegevoegde hoogte zorgt ervoor dat je bekken verschuift en naar achteren buigt. Dit zet druk op de lumbale regio van de wervelkolom – ook wel de oorzaak van chronische lage rugpijn.

Je blote voeten zullen er beter uit zien

Puntige laarzen en pumps veroorzaken vaak vervelende eelt en ingegroeide teennagels. Overschakelen naar schoenen met een bredere neus zorgt ervoor dat deze knoestige bulten en blauwe plekken binnen een paar weken verdwijnen.

Je balans zal verbeteren

Dat wil zeggen: in welke schoenen die je draagt. In een onderzoek is gebleken dat langdurig gebruik van hoge hakken kan leiden tot een gebrek aan evenwicht tussen de spieren die de enkels omringen en ondersteunen. Platte schoenen anderzijds, helpen stabiliteit en bevorderen een beter evenwicht.

Je benen zullen korter lijken

Studies hebben aangetoond dat mensen die hakken dragen vaak kortere kuitspieren hebben vanwege de manier waarop ze hiel samendrukken. Een combinatie van stretchen en over schakelen naar meer ondersteunende schoenen zal hen helpen om naar hun vroegere lengte terug te keren.