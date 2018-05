5 dingen die je niet goed doen tijdens een sollicitatiegesprek

Als je een sollicitatiegesprek hebt, is het belangrijk om je beste beentje voor te zetten. Maar sommige dingen waarvan je denkt dat ze je goed doen, helpen je misschien niet om je in een gunstig daglicht te zetten. Hoewel je misschien hoopt dat deze dingen je helpen ‘sterk’ te doen klinken, laten ze zien dat je onder je ‘harde’ uiterlijk misschien niet zo mentaal sterk bent. Opscheppen over de verkeerde dingen kan averechts werken en ervoor zorgen dat je zwak klinkt. Hier zijn vijf dingen waar mensen de hele tijd over opscheppen, ook al zien ze er eigenlijk nog erger uit:

1. “Ik ben een heel goede multitasker.”

Wat het echt betekent – “Ik ben constant afgeleid.”

Niemand is goed in multitasking. In feite heeft onderzoek aangetoond dat multitasking de productiviteit verlaagt. Erger nog, multitasking eist je aandacht en je geheugen en schaadt je vermogen om van de ene taak over te schakelen naar de volgende. Voordat je besluit dat jij de uitzondering op de regel bent, weet dat de onderzoekers ontdekten dat zware multitaskers ook geen inzicht hadden. De zwaarste multi-taskers dachten dat ze goed werk leverden. Maar in werkelijkheid presteerden ze slechter dan alle anderen. Dus hoewel je misschien goed bent in het afhandelen van een lange lijst met taken, of als je uitstekend kunt zijn in het prioriteren van taken, is de kans groot dat je geen echte multitasker bent.

2. “Ik slaap bijna nooit.”

Wat het echt betekent – “Slaapgebrek maakt me kapot”.

Veel succesvolle beroemdheden en ondernemers dragen bij aan het idee dat minder slaap meer tijd betekent om productief te zijn. Verheerlijking van een gebrek aan gesloten ogen is een vreemd fenomeen. Immers, je brein heeft voldoende rust nodig om op zijn hoogtepunt te functioneren. Studies hebben slaapgebrek gekoppeld aan een slechte cognitieve functie. Een gebrek aan slaap vermindert aandacht, werkgeheugen, langetermijngeheugen en beïnvloedt besluitvorming. Chronisch slaapgebrek neemt een ernstige tol van je mentale en fysieke gezondheid. Dat is niet echt iets waar anderen onder de indruk van zouden moeten zijn.

3. “Ik ben een perfectionist.”

Wat het echt betekent – “Mijn onmogelijke normen maken het moeilijk om te functioneren.”

Het dragen van het label van een ‘perfectionist’ mag geen ereplaatje zijn. Echte perfectionisten stellen onrealistisch hoge normen voor zichzelf. Als gevolg daarvan worstelen ze om hun werk gedaan te krijgen, omdat hun prestaties nooit aan hun verwachtingen voldoen. Hoewel het normaal is om een ​​perfectionist te zijn over sommige dingen – verwachten echte perfectionisten perfectie op alle gebieden van hun leven. Ze stellen ook onrealistisch hoge verwachtingen van anderen – wat ze tot harde leiders maakt. Hun intolerantie voor fouten en buitensporig hoge normen veroorzaken ondergeschikten om hun fouten te verbergen, in plaats van manieren te vinden om van hen te herstellen. Studies tonen aan dat perfectionisten een veel groter risico lopen op burnout, lichamelijke gezondheidsproblemen en geestelijke gezondheidsproblemen. Dus voordat je de term perfectionist gooit, moet je je twee keer bedenken.

4. “Ik heb nog nooit gefaald.”

Wat het echt betekent – “Ik daag mezelf niet uit en ik ben bang dat ik falen niet aan kan.”

Er is een groot verschil tussen proberen te slagen en proberen mislukken te voorkomen. Als je doel richt op niet falen, is de kans groot dat je je potentieel niet waarmaakt. Studies tonen aan dat mensen die falen vermijden zichzelf niet verrijken. Ze stellen doelen vast die hen helpen er goed uit te zien en proberen alleen nieuwe dingen uit wanneer ze er vrij zeker van zijn dat ze zullen slagen. Hun motivatie komt voort uit hun verlangen om hun ego te voeden, in plaats van een echte interesse in persoonlijke ontwikkeling. Mensen die weigeren te falen, zullen ook eerder hun toevlucht nemen tot onsmakelijke prestatiemethoden, zoals vals spelen, omdat ze niet echt geïnteresseerd zijn in leren. In plaats van je fouten te ontkennen, erken wat je van hen hebt geleerd. Geef toe dat je een mislukking hebt omgezet in een leerkans die je beter dan voorheen maakt.

5. “Ik ben 24/7 druk.”

Wat het echt betekent – “Ik betaal de prijs voor een workaholic zijn.”

Je hoeft niet ver te zoeken om mensen te vinden die geloven dat de hele dag door hosselen de sleutel is tot succes. Mensen zullen je vertellen dat succes direct verbonden is met het aantal uren dat je elke dag in je werk steekt. Maar studies tonen aan dat meer dan 50 uur per week werken meer kwaad dan goed doet. Werkverslaafden ervaren een verminderde kwaliteit van het leven. Onderzoekers hebben workaholics gekoppeld aan verschillende psychiatrische stoornissen, waaronder ADHD, angst en depressie. Lange dagen werken vraagt ​​ook een zware tol voor je lichamelijke gezondheid en je vermogen om stress te beheersen. Dus in plaats van te zeggen dat je blij bent om 24/7 bereikbaar te zijn, of beweert dat je graag recreatieve activiteiten overslaat omdat je waarde hecht aan je werk, concentreer je op productiviteit. Het maakt niet uit hoeveel uur je werkt. Wat echt van belang is, is hoeveel je bereikt tijdens je werkuren.