5 dingen die je niet moet doen op je werkplek

Als je een succesvolle werknemer wilt zijn, moet je er voorzichtig mee zijn dat je bepaalde dingen niet doet op het werk, als je je collega’s niet wilt irriteren of in het uitzonderlijke geval, je baan wilt verliezen. Hieronder 5 dingen die je niet moet doen op de werkplek.

1. Roddelen

Roddelen is iets wat je zeker moet vermijden, het maakt niet uit waar je bent. Vergeet niet dat je maar voor een doel naar je werkplek komt – om te werken. Je kunt het persoonlijke leven van je collega’s een andere keer bespreken, indien nodig. Op het werk moet je professioneel zijn.

2. Conflicten

Mensen die samenwerken kunnen verschillen van meningen krijgen, en die kunnen leiden tot conflicten. Als er botsingen zijn moet je redelijke acties ondernemen om de frequentie van conflicten, en de potentiële schade die ze kunnen brengen op de werkplek, te minimaliseren. Een van de beste en de meest effectieve manieren om conflict op te lossen is om te zoeken naar een aanvaardbaar compromis. Laat je in geen geval door je collega’s pesten en beledigen, en doe het zelf ook niet. Je moet kalm blijven en alle mogelijke dingen doen om het conflict op te lossen.

3. Niet houden aan de dresscode

Veel bedrijven eisen van hun personeel dat ze een dresscode volgen. Als jij dat niet hoeft dan heb je geluk, maar zorg wel dat je je netjes kleed. Zo niet, houdt je aan de regels die voor iedereen gelden. Je moet in gedachten houden dat laag uitgesneden, nauwsluitende en korte kleding op het werk een slecht idee is. Het kan je een negatieve reputatie bezorgen. Het maakt niet uit of je garderobe beperkt is, maar zorg ervoor dat je er altijd netjes uit ziet.

4. “Dat is niet mijn verantwoordelijkheid”

Als je af en toe een verzoek van je leidinggevende krijgt om te helpen met taken die niet bij je functieomschrijving horen, kun je het ofwel doen of zeggen: “Dat is niet mijn taak.” Als je promotie wilt krijgen, dan zou het verstandig zijn dat je het doet. Als je dit buitengewoon oneerlijk vindt, kun je weigeren om de werklast van iemand anders over te nemen. Maar reken niet op een toekomstige promotie.

5. Geen teamspeler zijn

Als je een succesvolle werknemer wilt zijn, moet je de vaardigheden bezitten om samen te werken met je collega’s en een waardevol onderdeel zijn van het team. Het zal je helpen bouwen aan prachtige relaties met collega’s en bazen. Als je liever communicatie vermijd of vermindert met je collega’s of geen band met hen hebt, dan loop je het risico niet te worden gezien als een teamspeler.