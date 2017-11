5 dingen die je moet weten over baarmoederhalskanker

Er zijn verschillende soorten gynaecologische kankers die het vrouwelijke voortplantingsstelsel beïnvloeden, waaronder endometrium-, eierstok-, baarmoederhals-, vaginale- en vulvankanker. In het geval van baarmoederhalskanker is er goed nieuws. In de afgelopen 40 jaar is het sterftecijfer voor baarmoederhals kankerpatiënten gedaald. Nog beter: in veel gevallen kan baarmoederhalskanker geheel worden vermeden. Om jezelf in de beste positie te zetten om dit te voorkomen, zijn er vijf dingen die elke vrouw zou moeten weten over baarmoederhalskanker:

1. De meeste gevallen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door humane papillomavirus (HPV).

HPV is een seksueel overdraagbare infectie die ongeveer 99 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaakt. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten van het virus. 15 HPV-typen kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. Dit noemen we hoog risico humaan papillomavirus. Ieder jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen in Nederland de diagnose baarmoederhalskanker. Veel gevallen van HPV wordt vanzelf opgeruimd door je lichaam, maar aanhoudende infecties kunnen ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

2. Baarmoederhalskanker is vaak voorkombaar.

Het HPV-vaccin is een belangrijke preventieve maatregel. Het HPV-vaccin beschermt je tegen twee gevaarlijke HPV-varianten (type 16 en 18). Deze veroorzaken samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Je hebt geen garantie dat je geen baarmoederhalskanker krijgt, maar met een vaccinatie ben je wel beter beschermd. De HPV-vaccinatie wordt gegeven bij de GGD of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), op de leeftijd van 13. De HPV-vaccinatie bestaat uit twee prikken. Tussen de twee prikken zit een periode van ongeveer zes maanden. Ook krijgen alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar om de 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker test op alle hoog risico types.

3. Baarmoederhalskanker hoeft in de eerste plaats geen duidelijke symptomen te veroorzaken.

Sommige vrouwen hebben geen duidelijke symptomen voordat ze worden gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker, daarom is het zo belangrijk om je ​​consistent te laten screenen, ongeacht of je pijn, ongemak of andere problemen hebt of niet. Het meest voorkomende symptoom dat sommige vrouwen ervaren is abnormale bloeding. Voor degenen die nog steeds menstrueren, wordt elke bloeding tussen perioden als abnormaal beschouwd. Vrouwen met onregelmatige menstruaties kunnen moeilijker abnormale bloedingen onderscheiden, dus is het belangrijk dat alle vrouwen aandacht besteden aan hun lichamen. Alleen jij kunt herkennen wat voor jou ongewoon is. Iedereen is anders, dus als er iets niet goed lijkt, zoek medische hulp.

4. Wie lopen het grootste risico?

Baarmoederhalskanker komt vooral bij jonge vrouwen tussen de 35 en 45 jaar voor. Dit is anders dan bij de meeste kankersoorten. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus: het humaan papillomavirus (HPV). Meisjes worden rond hun 15e jaar seksueel actief. Vanaf dan kunnen ze besmet raken met het HPV. Als de HPV-infectie zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker, duurt dit gemiddeld 10 tot 15 jaar. Daarom komt baarmoederhalskanker vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar. Net als bij alle vormen van kanker kunnen verschillende factoren de oorzaak zijn van baarmoederkanker. Deze factoren verschillen van vrouw tot vrouw. Vrouwen met overgewicht of obesitas, te veel vet rond de taille en weinig beweging hebben meer risico. Maar het risico neemt ook toe door gevoelige cellen, langdurig anticonceptie gebruik en het aantal zwangerschappen.

Een HPV-infectie

HPV komt veel voor. Het lichaam ruimt het HPV bijna altijd binnen 2 jaar weer op. Soms lukt dat niet. Het virus blijft dan langdurig aanwezig en baarmoederhalskanker kan ontstaan. De risicofactoren hiervan zijn, een verminderde afweer, roken, infectie van chlamydia of herpes, infectie met meerdere HPV-types en bij veel wisselende seksuele contacten.

5. Welke klachten horen bij baarmoederhalskanker?

Als de cellen in de baarmoederhals veranderen, kun je na verloop van tijd de volgende klachten krijgen:

bloedingen tijdens of vlak na seks, bloedingen na de overgang, bijvoorbeeld als je al meer dan een jaar niet ongesteld bent geweest, bloedingen tussen twee menstruatieperiodes in en ongewone afscheiding uit je vagina.