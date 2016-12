5 dingen die stijlvolle vrouwen niet doen

Waarschijnlijk ken je wel van die vrouwen die er altijd goed uit lijken te zien. Ze dragen stukken die je nooit op dat moment zou dragen, maar ze zien er geweldig uit. Als je hun voorbeeld wilt volgen dan zou je deze 5 dingen niet moeten doen.

1. Een trend volgen

Het lijkt erop alsof er wel elke week een nieuwe trend is. Stijlvolle vrouwen zullen zich nooit verplicht voelen om mee te doen aan een bepaalde rage. Want elke trend past niet bij elke vrouw.

2. Zich kleden voor andere mensen

Vrouwen die echt van kleding houden dragen het voor zichzelf, niet om mensen te behagen. Stijlvolle vrouwen gebruiken de mode als een vorm van expressie, en kleden zich op een manier die hen gelukkig maakt.

3. Kleding dragen die niet goed past

Stijlvolle vrouwen erkennen de waarde van een goed kledingstuk. Ja, het kost meer geld dan de goedkope fast fashion mode, maar op de lange termijn is het meer dan waard.

4. Kleding dragen waar ze zich niet helemaal comfortabel in voelen

Als je niet goed gaat kunnen zitten of lopen in een outfit, kan je het beter niet dragen. Als je je ongemakkelijk voelt in iets, is de kans groot dat het te zien is op je gezicht of aan je lichaamstaal.

5. Hun kleren slecht behandelen

Ken je dat als je thuis komt na een lange dag en je joggingbroek wilt aandoen en dan je kleren gooit op een stoel of op de grond? Dat is iets wat stijlvolle vrouwen nooit zouden doen. Ze waardeert haar garderobe te veel.