5 dingen die veranderen als je weer gaat werken als je net moeder bent geworden

Als je zwanger bent en van plan bent om weer aan het werk te gaan na je zwangerschap, vraag je je misschien af welke veranderingen andere moeders doormaken wanneer zij terugkeren van zwangerschapsverlof. Hoewel elke vrouw en moeder anders is, hebben we hier 5 belangrijke dingen op een rij gezet die veranderen voor ambitieuze vrouwen die na hun eerste baby weer aan het werk gaan.

1. Je gaat door een aanpassingsperiode.

Hoewel moeder zijn geweldig is, zullen er zeker momenten zijn waar je je overweldigd voelt door de nieuwe ervaring. Het is volkomen normaal! Als er een baby komt in je al drukke leven, is het vanzelfsprekend dat je een periode van aanpassing zal doormaken. Je moet immers wennen aan de situatie en ook je lichaam maakt veranderingen door. Al deze veranderingen betekenen dat als je weer aan het werk gaat, je deze dingen tegelijk zult doorlopen met de gebruikelijke stress van kantoorpolitiek en de deadlines. Uiteindelijk zal je de balans tussen werk en gezin vinden. Dus wees gerust: als dingen in eerste instantie moeilijk aanvoelen, zullen ze gemakkelijker worden.

2. Je zult nieuwe gevoelens van conflict hebben.

Schuldgevoelens die moeders hebben bestaan echt. Geen enkele nieuwe moeder vindt het gemakkelijk om weer aan het werk te gaan – vooral op de eerste dag. Soms blijft dit gevoel bestaan ​​en is het pijnlijker dan je zou verwachten. Het is heel normaal en je moet tijdens deze periode lief voor jezelf zijn. Wetende dat de intensiteit van deze gevoelens meestal afneemt in de loop van de tijd, zal het op dit moment misschien niet gemakkelijker maken, maar doen alsof het niet zal gebeuren, is ook niet verstandig. Uiteindelijk zul je beter worden in het beheren van je gevoelens terwijl je went aan je nieuwe leven en de meerdere rollen die je speelt.

3. Je kunt op je werk worden beoordeeld en anders worden behandeld.

De beste scenario’s zijn die waarbij bedrijven en werkgevers een ondersteunende omgeving bieden. Meestal betekent dit dat ze je niet vooraf moet beoordelen omdat je een moeder bent, in de vorm van minder uitdagend werk, minder promotie- en beroepsverantwoordelijkheden, of in de veronderstelling dat je minder wilt gaan werken. Als je het geluk hebt om voor een bedrijf te werken waar veel moeders succesvol zijn teruggekeerd naar hun werk, zul je overal rolmodellen hebben die je ervan kunnen verzekeren dat het allemaal gemakkelijker zal aanvoelen met de tijd. Sommigen van ons hebben misschien niet het geluk. Als je denkt dat je het probleem van vooroordelen kunt aanpakken en het kan veranderen met een gesprek, probeer dan het probleem met je manager of de HR te bespreken. Soms moet je echter gewoon ergens anders heen gaan om gewaardeerd te worden zoals je verdient. Misschien moet je op zoek naar een andere baan. Wees gerust, er zijn veel bedrijven waar vrouwen zich tevreden voelen met hun werk.

4. Misschien heb je het gevoel dat je jezelf nog meer moet bewijzen.

Omdat je je misschien vooraf beoordeeld voelt of je gewoon zorgen maakt, zullen veel ambitieuze moeders proberen om meer te leveren en nog harder te werken dan voorheen. Elke situatie is anders, maar vergeet niet dat je algemene reputatie en goed werk voor zichzelf zullen spreken en dat iedereen recht heeft op een slechte dag of een slechte week. Bedenk dat er nog veel andere problemen zijn die van invloed zijn op de prestaties van medewerkers, waarbij niemand per se verwacht dat iemand het “goedmaakt” (althans meteen). Weet welke waarde je toevoegt en als je je betrokkenheid wilt tonen, zorg dan dat het wordt opgemerkt – stop niet alleen extra uren en ga ervan uit dat anderen aandacht zullen besteden aan je opoffering!

5. Je zult je meer bewust worden van je tijd- en tijdbeheer.

Dit is een ander cliché dat de neiging heeft om waar te zijn. Je denkt misschien dat je al behoorlijk productief bent, maar wacht tot je moeder wordt! Je zult je realiseren dat je de dag niet langer kunt maken als je iets moet afkrijgen en het tijd is de baby van de kinderopvang te halen. Als je net als veel andere moeders bent, zul je jezelf verrassen door je nieuwe vaardigheden op het gebied van delegeren, prioriteren en timemanagement.