5 factoren om over na te denken voordat je een levenspartner kiest

Weten of een persoon geschikt is voor jou, en of hij een goede levenspartner zal worden, zijn vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Want de manier waarop we ons voelen wanneer we verliefd worden, betekent nog niet dat we bij de juiste persoon zijn. Het betekent niet dat we compatibel zijn – alleen dat we menselijk zijn en lichaamschemie hebben. Het is beter om naar aanwijzingen te zoeken met behulp van het logische deel van ons brein om te bepalen of de andere persoon de juiste “dingen” heeft om een ​​geschikte partner voor de lange termijn te zijn. Hier zijn vijf aanwijzingen die je zullen helpen erachter te komen of iemand de kwaliteiten heeft voor een langdurige relatie:

1. Familiegeschiedenis

Het is belangrijk om te weten hoe verbonden een potentiële partner is met zijn familieleden en de kwaliteit van deze relaties. Je kunt hier naar twee rode vlaggen zoeken. Eén is wanneer hij aangeeft dat alles verschrikkelijk is of was; de andere is wanneer hij zegt dat alles perfect is of was. Probeer te bepalen hoeveel hij kan accepteren, vergeven en klaar staat voor zijn familieleden. Kijk hoeveel hij anderen de schuld geeft of problemen veroorzaakt. Zorg dat er een goed teken van evenwicht is, als hij over zijn familie praat.

2. Verleden relaties

Het is belangrijk om te ontdekken wat voor soort vriendschappen iemand heeft gehad of momenteel heeft. Het beste teken is dat hij nog steeds een paar van zijn oudste vrienden heeft. Kijk of hij in staat is geweest om enige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn mislukte relaties. Spreekt hij in min of meerdere termen over geliefden uit het verleden, zoals ‘Ze is een grote narcist’? Af en toe is het misschien waar, maar de meesten van ons zien er aan het einde van een relatie vrij onaantrekkelijk uit voor de ander, en het is meestal niet de hele waarheid. Vraag je af of je potentiële partner wel eerlijk is.

3. Omgaan met woede

Dit houdt in dat je observeert in plaats van te vragen. Kijk hoe hij zich gedraagt wanneer hij zijn zin niet krijgt, is hij teleurgesteld en/of wordt hij boos. In het leven moeten we daarmee om kunnen gaan. Hoe mensen met anderen omgaan in deze omstandigheden zegt veel over hoe ze zich op een dag tegen jou zullen gedragen.

4. Vrijgevigheid

Aangezien dit wordt beschouwd als de nummer 1 sleutel tot een goede relatie, is het uiterst belangrijk om te zien hoe genereus je potentiële partner is in hun behandeling tegen en bespreking van anderen. Wanneer we verliefd zijn, zijn we allemaal vrijgevig en liefdevol, maar je moet zoeken naar aanwijzingen van hoe genereus iemand zal zijn wanneer de verliefdheid over is.

5. Een vol leven

Bepaal of hij betekenis in zijn leven heeft wat geen betrekking heeft op jou – interesses, passies, een geschiedenis om zichzelf te ontwikkelen. Heeft hij grote dromen of een geschiedenis van het waarmaken van die dromen? Tot je jezelf kent en je heel en helder voelt in wat je wilt voor je leven, zul je nooit de beste partner kunnen zijn. We krijgen pas echt de meest intimiteit uit een relatie als we het meeste aan onszelf hebben gewerkt.