5 gewoonten die een dosis geluk toevoegen in het nieuwe jaar

Nieuwjaar’s voornemen richten zich vaak op ons externe zelf. We stellen doelen om fit te worden, gezonder te eten en gewicht te verliezen. Waarom focus je je dit jaar niet op je innerlijke zelf door het instellen van een doel om geluk te ontwikkelen? Hoewel het soms misschien onmogelijk lijkt om geluk te verhogen, geeft onderzoek aan dat je korte praktijken kunt introduceren in je dagelijks leven om meer tevredenheid en vreugde te genereren. Hier zijn vijf eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde praktijken die je dit jaar op het geluk spoor kunnen brengen.

1. Houd een dankbaarheid’s dagboek bij

Een dagboek waarin je alle momenten van dankbaarheid bijhoudt kan een snel ritueel zijn waar je wat aan hebt. Het bijhouden van de hoogtepunten van de dag kan positieve emoties vergroten, je immuunsysteem een boost even, eenzaamheid in toom houden, en nog veel meer. Denk terug aan de dag en noteer vijf hoogtepunten-die kunnen bestaan uit positieve gebeurtenissen, betekenisvolle interactie, of speciale momenten.

2. Wordt vrienden met jezelf

Praat je ook met jezelf zoals je met een van je vriendinnen doet? Met dezelfde hoeveelheid kritiek en oordeel? Waarschijnlijk niet, want anders zou je geen vrienden hebben! Start met aandacht te besteden aan je innerlijke stem, en kijk of je kunt beginnen om jezelf te behandelen op dezelfde manier waarop je je vrienden behandelt. Aardig zijn voor jezelf is een belangrijk element van zelf-mededogen, en verschillende studies tonen aan dat verhoogde niveaus van zelfmededogen correleren met minder angst en meer algemeen welzijn.

3. Prakticeer mindfulness

Als je mindfulness beoefent, ben je op de hoogte van wat er om je heen gebeurt en in je. Je geest is niet geobsedeerd over het verleden of zorgen over de toekomst. Helaas is het niet zo eenvoudig als het klinkt, omdat de menselijke hersenen zijn bedraad om vooruit te denken en obsederen over het verleden. Daarom is het nodig om mindfulness een deel van je leven te maken om je dwalende geest te beteugelen.

4. Mededogen

Zorg elke dag dat je compassie toepast: Help je buurman, je collega, je partner, of je vrienden. Eenvoudige gebaren als sms’en een bemoedigend woord of luisteren zonder oordeel kunnen je vrienden en jou een boost geven.

5. Heb plezier

Dansen, zingen en lachen hebben psychologische en fysiologische voordelen, toont onderzoek. Dus sluit je aan bij een koor, neem wat danslessen, zing onder de douche, of dans in de keuken terwijl je kookt.