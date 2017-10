5 gezonde gewoonten voor huisdieren en hun eigenaren

Een gezonde levensstijl is niet alleen belangrijk voor mensen, ook huisdieren moeten gezond leven. We hebben hier dan ook 5 gezonde gewoonten voor eigenaren van huisdieren op een rij gezet, om ervoor te zorgen dat huisdieren gedurende het hele jaar gelukkig en gezond blijven:

1. Gezond eten en traktaties. De belangrijkste beslissing die je elke dag maakt over de gezondheid van je huisdier, is wat je hem of haar voedt. Bij het kiezen van eten voor je huisdier, kijk naar vlees als een van de eerste ingrediënten, en voorkom eventuele bijproducten, kunstmatige smaken, kleuren en conserveermiddelen. Als het gaat om lekkernijen, kijk naar lage calorie opties die wat gezondheidsvoordelen opleveren. Traktaties die helpen gezonde gewrichten te behouden, de tanden schoon te maken of zorg ervoor dat pillen worden genomen.

2. Stimulatie voor de hersenen. De meeste mensen houden van puzzels – en ook je huisdier! Een van de beste manieren om dieren te voeden en te trakteren is met een eet puzzel. Deze slimme apparaten verbergen het voedsel of de traktatie van je huisdier totdat ze het geheim ontgrendelen en hun lekkernijen krijgen. Deze hulpmiddelen zijn goed voor de hersenen van je huisdier en gaan verveling tegen als je weg bent.

3. Spelen. Eke dag met je hond wandelen en met je kat spelen, houdt ze vit, gezond en mentaal alert. Huisdieren die niet genoeg lichamelijke activiteit krijgen, hebben de hoogste percentages van gewichtsgerelateerde aandoeningen zoals artritis en diabetes en lijden aan gedragsproblemen. Voor honden, bieden stevige wandelingen van 20 tot 30 minuten elke dag voordelen. Voor katten zijn speelperiodes van twee of drie keer vijf minuten genoeg.

4. Samen spelen. Het is leuker om met andere honden te spelen! Gesocialiseerde honden gedragen zich gewoon beter en leuker. Bezoek een hondenpark of schrijf je in voor trainingsklassen. Er zijn eindeloze manieren voor jou en je hond om in contact te komen met andere honden en dierenliefhebbers.

5. Huisdieren en dierenartsen. Sommige eigenaren van huisdieren geloven dat de enige keer dat ze een dierenarts nodig hebben, is wanneer er iets mis is met het huisdier. Het geheim van een lang en gezond leven is een dierenarts bezoeken als alles goed lijkt. Het hoofddoel van een huisdier eigenaar moet zijn om ziekte te voorkomen, niet alleen te behandelen. Veranderingen in dieet of levensstijl, voedingssupplementen en meer trainen zijn directe oplossingen. Breng je jonge huisdier een keer per jaar naar de dierenarts en tweemaal per jaar als ze ouder zijn dan zeven.