5 manieren om het festivalseizoen te doen met een budget

De zomer staat gelijk voor festivals. Bijna elke week is er wel ergens een festival te vinden, en het liefst bezoeken we ze allemaal. Maar alle festivals afstruinen kan veel geld kosten. Daarom hebben we vijf tips die je helpen minder geld uit te geven.

1. Kies festivals op een verstandige manier

Zoveel festivals, zo weinig geld. Elk festival heeft iets anders te bieden, van de line-up tot de algehele sfeer. Het kan verleidelijk zijn om naar elk festival in de omgeving te willen gaan, maar dat is absoluut niet de manier om het festivalseizoen te doen (tenzij je heel veel geld hebt). Het is belangrijk om te bepalen welke aspecten van het festivalleven voor jou het belangrijkst zijn en beperk je keuzes van daaruit. Het is mogelijk om elk festival met een beperkt budget bij te wonen, maar voor sommigen is het zeker moeilijker om te budgetteren dan voor anderen.

2. Creëer je look voor minder

Hoewel het leuk zou zijn om als je je favoriete celebrity gekleed naar een festival te gaan, is het voor de meeste mensen niet haalbaar. Realistisch gezien, heb je waarschijnlijk genoeg leuke en comfortabele kleding om een weekend te dragen, dus het kopen van nieuwe kleding is niet helemaal noodzakelijk. Er zijn ook manieren om een ​​festival-chique look te krijgen met een budget. Genoeg winkels hebben kledinglijnen die speciaal zijn afgestemd op bezoekers van het festival. En het beste aan hen is dat de prijzen fantastisch zijn! Laat kledingkwesties je nooit verhinderen om je favoriete festival bij te wonen.

3. Carpoolen en co-kamperen

De toegangsbewijzen voor een festival kunnen veel kosten, en dan zijn er nog verschillende andere uitgaven als eten en drinken. Veel festivals kosten geld om te parkeren, maar met een of twee auto’s zijn de kosten veel beter beheersbaar omdat je het kunt splitsen onder je vrienden. Wat accommodaties betreft, of je nu kampeert, glamt of een huis huurt, het is handig om zoveel mogelijk vrienden bij elkaar te krijgen om de kosten te dekken. En wie zou geen weekend lang een logeerpartij willen met hun besties?

4. Vrijwilliger

Het klinkt misschien raar om als vrijwilliger deel te nemen aan een evenement dat je probeert bij te wonen voor de lol, maar dit is mogelijk een van de gemakkelijkste manieren om je weg naar het festival te verdienen. Meestal hebben grotere festivals alle extra handen nodig die ze kunnen krijgen. Kijk op de website van het festival of ze vragen naar vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen meestal mooie beloningen zoals gratis tickets of op zijn minst een geweldige korting.

5. Vind goedkopere tickets

Als je budgetteringsvaardigheden goed zijn en je hebt kunnen sparen voor een festival, dan is het perfect! De meesten van ons zullen echter waarschijnlijk niet in die categorie vallen. Geen zorgen, er is nog steeds een manier om een ​​betaalbaar ticket te krijgen zonder je bankrekening leeg te halen – en dat is internet! Weken en zelfs dagen voor een festival zijn er mensen die wanhopig proberen hun kaartjes om welke reden dan ook te verkopen.