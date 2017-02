5 manieren om grijs haar verbergen

Hoewel sommigen onder ons grijs haar geweldig vinden en meedoen aan de trend om het haar grijs te verven, vinden de meesten onder ons die al grijs worden het niet bepaald charmant. We zetten hier dan ook 5 manieren op een rij om grijs haar te verbergen voordat je een bezoekje aan de kapper brengt voor een verfbeurt.

1. Verander je kapsel

Als elke dag je haar op dezelfde manier draagt, zijn de grijstinten meer op de voorgrond. Door simpelweg je haar naar de andere kant te zetten, zal de uitgroei minder merkbaar zijn.

2. Voeg wat textuur toe

Als je je haar in een super-strakke staart hebt, benadrukt het de wortels en dus de grijze haren. Golven of krullen bieden de perfecte vermomming.

3. Voeg een accessoire toe

Een leuk speld of een hoed of muts kan een afleiding zijn voor de grijze haren. Als je op zoek bent naar een volledige dekking, probeer dan een chique sjaal of hoofdband.

4. Ga voor highlights

Als je niet helemaal grijs bent, kunnen highlights een optie zijn. Deze hebben weinig onderhoud nodig, en je grijze haren zijn minder zichtbaar.

5. Kleur ze in

Tegenwoordig heb je handige hulpmiddelen voor tussen de kleurbehandelingen, die je makkelijk op de haren kunt spuiten of poederen, zoals bijvoorbeeld de Color Wow Root Cover Up of de Collistar Magic Root Concealer Colour Spray. Ze zijn super makkelijk te gebruiken en bieden direct dekking.