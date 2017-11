5 manieren om Kerststerren te stylen

Geen plant die in december zo vertrouwd aanvoelt als de kerstster. De meeste mensen kennen de rode of witte kerstster, maar ze zijn er ook in verrassende kleuren als zalm, limegroen, roze en paars. Extra verrassend zijn kerststerren met een stammetje, in mini-formaat of als snijbloem. Traditiegetrouw zetten veel mensen ‘m al vanaf november in huis. Saai? Wel nee, want met een frisse styling verovert de kerstster juist elk jaar opnieuw ieders hart. Stylen doe je met Kerststerren!

Kerststerren kunnen prima gecombineerd worden met andere kamerplanten. Zet ze bijvoorbeeld in een stellingkast en creëer je eigen urban jungle.



Voor een rustige en moderne sfeer zet je kerststerren in grote witte potten.



Maar ook in glazen flesjes en potjes staan ze leuk.



Wees dit jaar ook eens creatief en maak je eigen plantenpot. Bijvoorbeeld van conservenblikken. Met een paar gaatjes in de zijkant en een stuk touw maak je eenvoudig je eigen ‘sterrenhanger’.



Ook leuk: een schaal met een mix van verschillende kleuren door elkaar.



Verzorging

De kerstster is een makkelijke plant die de hele winter doorbloeit. De belangrijkste tips:

– Geef regelmatig water. Voelt de potgrond lichtvochtig aan, dan is dat voldoende.

– Zet de plant op een lichte plek.

– Vermijd tocht of een zeer warme plek (bijvoorbeeld pal naast de kachel of open haard)

Kerststerren zijn nu al verkrijgbaar.

