5 manieren om minder zout te gebruiken

Zout is essentieel voor het lichaam. Het natrium in zout draagt ​​bij aan het overbrengen van zenuwimpulsen en het samentrekken van spiervezels. Het werkt ook met kalium om de vochtbalans in het lichaam in balans te brengen. Maar je hebt maar een kleine hoeveelheid zout nodig om dit te doen – minder dan een tiende van een theelepel per dag. Het lichaam kan zich in het algemeen ontdoen van overtollig natrium. Bij sommige mensen zorgt het innemen van extra natrium ervoor dat het lichaam water vasthoudt. Dit verhoogt de hoeveelheid vloeistof die door bloedvaten stroomt, waardoor de bloeddruk kan stijgen. Het meeste zout dat wij consumeren, komt van bereid en verwerkt voedsel. De belangrijkste boosdoeners zijn snacks, gerookt en gezout vlees, ingeblikte sappen, ingeblikte en droge soepen, pizza en andere fastfoodproducten, en veel specerijen en sauzen – om te beginnen. Maar genoeg komt het van de zoutvaatje thuis dat het de moeite waard is om alternatieven te vinden. Hier zijn vijf manieren om te bezuinigen op zout tijdens het koken of aan tafel:

1. Gebruik specerijen en andere smaakversterkers. Voeg smaak toe aan je favoriete gerechten met kruiden, gedroogde en verse kruiden, wortels (zoals knoflook en gember), citrusvruchten, azijnen en wijn. Van zwarte peper, kaneel en kurkuma tot verse basilicum, chili pepers en citroensap, deze smaakversterkers creëren sensatie in de mond – en met minder natrium.

2. Word gek op gezonde vetten in de keuken. Het gebruik van de juiste gezonde vetten – van geroosterde noten en avocado’s tot olijfolie, canola, soja en andere oliën – kan een rijke smaak aan levensmiddelen toevoegen, minus het zout.

3. Schroei, bak en braad het. Schroeien of kort gebakken voedsel in een pan zorgt voor smaak. Roosteren brengt de natuurlijke zoetheid van veel groenten en de smaak van vis en kip naar voren. Als je sommige gerechten stoomt of in de magnetron doet, kun je ze opfrissen met een laatste scheutje smaakvolle olie en een scheutje citrus.

4. Haal je volle granen uit andere bronnen dan brood. Zelfs volkoren brood, hoewel een gezondere keuze dan wit, kan aanzienlijk veel natrium bevatten. Brood bevat nogal wat zout – niet alleen voor de smaak, maar om ervoor te zorgen dat het deeg goed opkomt. Je kunt dat extra zout overslaan als je op zoek bent naar volle granen buiten het bakken. Bijvoorbeeld, in plaats van toast met ontbijt, kies voor haver of andere intacte volle granen met vers of gedroogd fruit.

5. Ken je seizoenen en, nog beter, je lokale boer. Koop grondstoffen met een maximale natuurlijke smaak, en vermijd zo veel mogelijk natrium. Ga op zoek naar seizoensproducten van boerenmarkten en je plaatselijke supermarkt.