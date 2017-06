5 manieren om je unieke gave te ontdekken

Iedereen heeft een unieke gave – iets dat gewoon ongetwijfeld ‘jou’ is. Het is veel meer dan een vaardigheid – het is een innerlijke kracht die door je diepste passies wordt aangevuurd. De meeste mensen vinden nooit hun unieke talent, of omdat ze zich niet realiseren dat ze er één hebben, niet geloven dat ze er één hebben, het niet hebben geprobeerd het te vinden of het niet herkennen. Voor degenen die het willen ontdekken, hebben we hier 5 manieren.

1. Ga terug naar je kindertijd. Hoe bracht je graag je tijd door als een kind? Wat deed je het meeste? Hoe bracht je de dagen door en welke soorten activiteiten vond je leuk?

2. Waar ben je gepassioneerd over als een volwassene? Wat geeft je plezier waar wordt je door gemotiveerd? Waarvan geniet je? Wanneer de tijd snel gaat, wat doe je?

3. Wat is belangrijk voor je aan het leven? Wanneer je denkt aan verschillende gebieden van het leven (bijvoorbeeld, gezondheid, carrière, familie, relatie, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit/religie, plezier), maak een lijst van alle dingen die belangrijk voor je zijn in elk van deze categorieën. Samen vertegenwoordigen ze je levenswaarden – wat voor jou belangrijk is aan het leven in het algemeen. Weten wat je waarden zijn helpt je direct naar de richting van de dingen die belangrijk voor je zijn op het onbewuste niveau en kunnen je leiden tot het vinden van je passie en doel.

4. Vraag anderen

Vrienden, familie, bekenden of vertrouwde adviseurs kijken op een manier naar je zoals jij dat zelf niet zou kunnen. Hun inzichten kunnen waardevol, onthullend, onderschrijvend en versterkend zijn. Vele malen geven hun waarnemingen meer duidelijkheid dan zelfanalyse.

5. Schrijf in een dagboek

Schrijf je gedachten elke dag neer. Noteer waarnemingen, intuïties, gevoelens, openbaringen en verschuivingen in perspectief. Je dagboek begint patronen te onthullen – de gemeenschappelijke draden die gebieden van sterke interesse vertegenwoordigen, eerlijkheid over gevoelens, bewustzijn van speciale vaardigheden en een natuurlijk teken tot bepaalde mensen, plaatsen en doelen.