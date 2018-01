5 mythen die mensen ervan weerhouden te stoppen met roken

Hoewel veel rokers willen stoppen met roken, probeert slechts een klein gedeelte het echt. De reden is waarschijnlijk dat rokers over verschillende mythen moeten komen over wat roken voor hen doet. Hier zijn vijf mythen die veel rokers geloofden en de feiten die hen hielpen te stoppen.

MYTHE # 1: Roken kalmeert me en ik kan stress niet aan.

Het lijkt misschien alsof roken je kalmeert, maar de nicotine in een sigaret versnelt echt de hartslag en zorgt voor een adrenalinestoot. Wat rokers ontspannen vinden, is de langzame uitademing die ze gebruiken wanneer ze de rook uitblazen. Sigaretten stelen het krediet van de ware ontspannende-diepe ademhaling. Lange uitademingen zijn een yoga- en meditatietechniek die je kalmeert en je helpt focussen.

MYTHE # 2: Roken is te fysisch verslavend om mij te doen stoppen.

In tegenstelling tot heroïne, pillen of alcohol is geen medische observatie nodig om de rookgewoonte te doorbreken. Er zijn geen tremoren, epileptische aanvallen of braken. Nicotine verlaat je bloed volledig binnen 1-3 dagen. Lichamelijke symptomen zijn gering als je een pakje of minder per dag rookt. (Als je meer dan dat rookt, ga dan geleidelijk gedurende een periode van twee weken per dag terug naar een pakje.) Wanneer je je doel van een pak bereikt, is het tijd om voorgoed te stoppen. Hierdoor worden ontwenningsverschijnselen van nicotine gemakkelijker te hanteren. De ontwenningsverschijnselen die de meeste mensen ervaren zijn voornamelijk psychisch. Wanneer je een sterke associatie creëert tussen roken en activiteiten zoals koffie drinken of een pauze nemen op het werk, is het normaal om op dat moment naar een trekje te verlangen.

MYTHE # 3: Ik heb geen wilskracht en ik kan niet stoppen.

In werkelijkheid heeft een roker veel wilskracht nodig. Het vereist planning en moeite om voldoende sigaretten en tijd voor een rookpauze te hebben. Wanneer iemand voor het eerst begint met roken, is er sprake van wilskracht om hoest, misselijkheid en kriebels te overwinnen die optreden wanneer het lichaam zich aanpast aan de effecten van nicotine. Het is belangrijk voor rokers om na te denken over de wilskracht die ze ook op andere gebieden in hun leven hebben gebruikt. Als rokers eens kijken naar de wilskracht waarmee ze in het verleden zijn geslaagd, is het gemakkelijker om te geloven dat ze kunnen stoppen met roken. Door die wilskracht te associëren met het stoppen van sigaretten, ontstaat de verwachting van succes, wat de paden in de hersenen beïnvloedt en het succes waarschijnlijker maakt.

MYTHE # 4: ik stopte eerder en ik kon niet stoppen, dus ik kan nu niet stoppen.

Het kost de meeste mensen 8-10 pogingen om te stoppen. De meeste mensen die met succes zijn gestopt met roken zijn meerdere keren vooraf gefaald.

MYTHE # 5: Ik zal niet in de buurt van een roker kunnen zijn en ik zal mijn vrienden die roken, missen.

De meeste permanente ex-rokers stoppen niet om bevriend te zijn met mensen die roken. Velen zijn gestopt, ook al hebben ze een partner of een vriendin die nog steeds rookt. Het is gemakkelijker rond andere rokers te zijn als je herkent dat je de sigaretten bent ontgroeid. Wat je van het roken wilde toen je begon als tiener is anders dan je nu wilt. Als je erkent dat de oude redenen om te roken niet meer van toepassing zijn, wordt roken een soort schoenen die te veel pijn doen om nog te dragen en dus gemakkelijk zijn op te geven. Ook zullen mensen je steunen als je verteld dat je rookte, want als je succesvol bent, zal het hen de hoop geven dat ze ook kunnen stoppen.