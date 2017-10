5 oefeningen die je bekkenbodemspieren versterken om je liefdesleven te verbeteren

Veel vrouwen trainen voor een strakker lichaam, maar vergeten een cruciaal gebied – de bekkenbodemspieren. Deze spieren die de bekkenorganen ondersteunen (darm, blaas, baarmoeder en vagina) worden vaak verwaarloosd. Maar zodra ze verzwakken kan dit leiden tot gezondheidsproblemen zoals rugpijn, het verliezen van urine, en niet te vergeten verminderde seksuele tevredenheid. Door slechts een paar eenvoudige oefeningen te doen kan je je bekkenbodemspieren versterken, waardoor je vagina strakker wordt en je daarmee meer plezier kan hebben.

Kegel oefeningen

Deze oefeningen hebben betrekking op het spannen en werken van de bekkenbodemspieren en hoewel er een aantal manieren zijn om ze te doen, is deze eenvoudig en effectief.

Hoe je het doet

Zit met gekruiste benen op de vloer of op een yoga mat. Knijp je bekken, vagina en anus zo hard mogelijk in. Houd twee tot drie seconden vast en ontspan dan langzaam. Herhaal 10 keer. Als het helpt, combineer je de oefening met een diepe adem in en uit. Een spier moet contracteren en ontspannen, dus is het belangrijk om beide te doen, niet alleen aan te trekken. Je wilt dat de vagina flexibel is, niet alleen sterk.

Gluteus brug

Naast dat het is geweldig om je vagina te verstevigen, is er de extra bonus om deze beweging te kunnen doen terwijl je ligt.

Hoe je het doet

Begin door te gaan liggen met je knieën omhoog en lichtjes van elkaar terwijl je voeten op de grond zijn. Til je heupen langzaam maar zeker van de vloer en span je bilspieren aan. Vorm een ​​brug vanaf je schouders die de vloer aanraken en houd de bovenkant vast, voordat je je heupen langzaam terug naar beneden brengt.

Benen omhoog

Je benen omhoog duwen terwijl je ligt is een goede oefeningen om je vagina te verstevigen, waardoor je spierkracht opbouwt en je goed voelt.

Hoe je het doet

Begin door op je rug te leggen, plat op de vloer. Span je buikspieren en til je benen langzaam naar het plafond omhoog, één voor één. Buig de knieën niet en houd je tempo langzaam om de verbranding in je kuitspieren te voelen.

Dit zal echt helpen om je bekkenbodemspieren te laten werken en alles goed en strak te houden.

Medicine Ball Sit Ups

Dit is een meer geavanceerde optie en het is geweldig om je tegelijkertijd aan die six-pack te helpen.

Hoe je het doet

Zit met je knieën gebogen en je voeten op de vloer. Lig met je rug op de vloer en terwijl je een medicine ball vasthoudt, ga langzaam zitten en trek ondertussen je buikspieren aan. Deze geavanceerde versie van de crunch vereist veel balans, maar je zal de verbranding zeker voelen en je vagina zal strakker voelen.

Goede seks

Met dezelfde effecten als kegel oefeningen, is seks fantastisch voor het versterken van onze bekkenbodemspieren.

Hoe je dat doet

Er is geen goed of fout, zolang je geniet. De contracties die een vrouw heeft als ze een orgasme heeft, zijn de ideale kegels.