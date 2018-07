De 5 producten die we altijd vergeten in te pakken voor vakantie

Je koffer inpakken voor de vakantie is voor de meeste mensen een van de minst leuke dingen om te doen, op uitpakken na. Het is dan ook bijna onvermijdelijk dat je het en ander vergeet. Ook al pak je ruim van tevoren in, wil dat niet zeggen dat je niets zal vergeten. En dat kan vervelend zijn. We hebben daarom 5 producten op een rij gezet die altijd vergeten worden, maar jij vanaf nu nooit meer zal vergeten.

Voorgeschreven medicijnen

Misschien vergeet je niet elke dag je medicijnen op tijd in te nemen, maar onthoud je dat je ze mee moet nemen op vakantie? Vergeten medicijnen kunnen zorgen voor een zoektocht langs vele apotheken, die ze misschien niet eens hebben of waar je flink voor moet betalen. De huisarts kan ook niet even een recept naar een buitenlandse apotheek sturen, aangezien de wetgeving per land verschilt. Dus als je afhankelijk bent van medicijnen, vergeet ze niet in te pakken.

Brillen, lenzen en lenzenvloeistof

Als je niet goed kunt zien, of niet goed kunt lezen, kan je vakantie in duigen vallen als je je bril of lenzen vergeet. Het duurt immers een tijdje voor de bril op jou sterkte gemaakt is. Lenzen kun je makkelijker aanschaffen als je je sterkte weet, maar in het buitenland kan dat veel geld kosten. Zorg ervoor dat je ruim op tijd extra lenzen aanschaft en ze alvast in je koffer of handtas stopt. Dit kan heel gemakkelijk op bijvoorbeeld Lens2day.nl. Ook handig is om een reissetje lenzenvloeistof aan te schaffen, zodat je niet met grote flessen hoeft te sjouwen.

Contant geld

Tegenwoordig pinnen we meer dan dat we met contant geld rondlopen. Neem wat contant geld (in de lokale valuta, indien nodig) mee, zodat je wat te drinken kan kopen als je aankomt, of om een taxi te nemen, want niet iedere luchthaven heeft een geldautomaat. Bovendien kost pinnen in het buitenland geld.

Warme kleren

Zelfs als je op weg bent naar een zomerbestemming, de airco in bussen, de taxi, het vliegtuig of op luchthavens kunnen ervoor zorgen dat je het koud krijgt. Dus het is altijd slim om iets warms mee te nemen dat je kunt dragen als dat nodig is. En het weer kan waar dan ook altijd omslaan.

Make-up

Als je iemand bent die niet zonder make-up de deur uit gaat, mag je dit zeker niet vergeten. Het kan het vervelend worden als je op de bestemming bent aangekomen en je je klaar wilt maken en tot de ontdekking komt dat je je make-uptas thuis hebt gelaten. Hoe moet je nu gaan ontbijten? Je kan weliswaar ter plaatse wat producten aanschaffen, maar misschien hebben ze je favoriete merk niet. Of is dit een uitgave waar je niet op hebt gerekend.

Vergeet jij ook altijd van alles? Zet alles ruim op tijd klaar!