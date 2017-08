5 redenen om niet direct je date voor te stellen aan je kinderen

Daten wanneer je kinderen hebt kan ingewikkeld zijn, vooral als je na een echtscheiding weer in de dating scene komt. Als je gevoelens groeien en je een nieuwe toekomst met een nieuwe partner begint te zien, kan je gaan twijfelen wanneer het het juiste moment is om je kinderen voor te stellen. Voordat je dit doet, denk aan hoe je kinderen en partner zullen reageren als ze samen worden gebracht. Hier vijf tips voor daten na een echtscheiding wanneer je kinderen hebt.

1. Je wilt je nieuwe liefde leren kennen

Je zou plezier moeten hebben met het verkennen van deze nieuwe fase in je leven! Je hoeft je nieuwe liefde niet geheim te houden, maar je hoeft ook geen haast te maken om hem voor te stellen aan iedereen die je kent. Voor nu, heb plezier om elkaar te leren kennen zonder de stress van familiale verplichtingen. Je wilt je kinderen niet voorstellen aan iemand die net een paar maanden in je leven is. Zekerheid speelt een sleutelrol in het verwerven van het vertrouwen van je kinderen. Omdat ze weten dat je niet elke dag een man naar huis brengt, zal degene die je thuis brengt, ervoor zorgen dat ze een betere eerste indruk krijgen. Geniet van het verliefd zijn!

2. Je genereert positieve gevoelens

Gebruik de tijd voordat de twee partijen elkaar ontmoeten om positieve gevoelens naar de andere te koesteren. Zonder twijfel kunnen je kinderen een gevoel van rivaliteit voelen met je nieuwe liefde, zelfs als ze hem nog niet hebben ontmoet. Neem even wat tijd om deze gevoelens uit de weg te ruimen alvorens je ze aan elkaar voorstelt en de eerste ontmoeting zal veel vlotter gaan.

3. Je kunt op de hoogte komen van de gevoelens van je kinderen

Hoewel je misschien je ex wilt vermijden, willen je kinderen hem waarschijnlijk een deel van hun leven maken. Ook als je klaar bent voor een nieuwe partner, moet je de gevoelens van je kinderen in de gaten houden en ze proberen te vergemakkelijken in dit nieuwe hoofdstuk van jullie leven. Wanneer een ouder iemand nieuws ziet, kunnen sommige kinderen gevoelens van verdriet, woede en andere sterke emoties uiten.

4. Je creëert vertrouwen

Hoeveel je het ook probeert te voorkomen, er kan spanning zijn tussen je partner en je kinderen. Conflict tussen de twee partijen zal waarschijnlijk thuis problemen veroorzaken en spanning met je partner. Om dit te voorkomen, moet je open zijn met je partner over mogelijke bezwaren die je kinderen kunnen hebben en een plan maken op om uitbarstingen en toekomstige conflicten op te lossen. Dit vertrouwen creëert de solide basis die je nodig hebt om in de toekomst een vredig huishouden te bouwen.

5. Je geeft het voorbeeld van een gezonde relatie

Na een echtscheiding mogen kinderen misschien niet positief denken aan liefde en huwelijk, vooral als de scheiding lang en stressvol was. Als ze oud genoeg zijn, zorg ervoor dat je met je kinderen gaat zitten om te verklaren dat, hoewel het tussen jou en je ex niet goed is gekomen, het niet zo moet zijn. Wees open en eerlijk over waarom de relatie niet werkte en dat je met andere mensen in de toekomst wilt afspreken, zodat ze zich niet verbaasd voelen als je begint met daten. Daarna zullen je kinderen weten dat je deze stap niet licht hebt genomen en probeert een goed rolmodel voor hen te zijn. Als je intiem bent met je partner, zorg er dan voor dat wanneer hij bij je slaapt alles discreet gebeurt, of dat je kinderen niet thuis zijn.