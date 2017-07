5 redenen waarom bij elkaar blijven voor de kinderen een slecht idee is

Beslissen of echtscheiding de beste oplossing is voor de problemen waar je mee geconfronteerd wordt in je huwelijk is nooit gemakkelijk. Je hebt jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een leven samen, en de gedachte opnieuw te beginnen is niet echt aantrekkelijk. Het is beangstigend! Maar je bent niet gelukkig. Je weet dat jullie beiden geluk verdienen. En jullie kinderen verdienen het ook. Veel koppels besluiten dat ze niet kunnen scheiden omwille van hun kinderen. Ze geloven dat hun kinderen het verdienen om op te groeien in een intact gezin, en dat alles wat minder is niet goed voor hen zal zijn. Deze koppels kiezen er voor te blijven hangen in hun miserabele huwelijken, in het belang van de kinderen. Helaas, is dit een slechte beslissing. Als je ervoor kiest om het samen te blijven proberen alleen voor de kinderen, kun je verwachten geconfronteerd te worden met een aantal problemen. Hier zijn vijf dingen om te overwegen voordat je besluit samen te blijven voor de kinderen:

1. Je kinderen zullen leren dat het huwelijk gaat over afzonderlijk leven, niet saamhorig.

Door samen te blijven omwille van hen, zul je hen leren dat het huwelijk gaat over je ellendig voelen en een hekel hebben aan elkaar. Je leert ze ook om een gescheiden leven te leiden en nog steeds getrouwd te zijn.

2. Jij en je echtgenoot zullen lui blijven.

In plaats van te proberen om echt hard te werken om dingen te repareren of om respectvol te scheiden, kunnen jullie met de stroom mee gaan en het ongeluk accepteren als een feit van je leven. Je kiest middelmatigheid, en leert je kinderen dat dat is wat ze van het leven kunnen verwachten.

3. Je kiest ervoor om in angst te leven.

Scheiding betekent dat je anders zult moeten leven. Anders zou kunnen betekenen minder inkomsten, in een ander huis wonen, of buiten de deur werken. Maar één ding wat scheiding absoluut betekent is dat je minder tijd met je kinderen zult hebben, omdat jij en de andere ouder de tijd met hen moeten delen. Maar dat hoeft niet het ergste te zijn wat er gebeurt. Je angsten zijn meestal veel, veel erger dan de werkelijkheid.

4. Je kinderen zullen ongelukkig zijn omdat ze jou ongeluk zullen voelen.

Kinderen zijn meer opmerkzaam dan wij denken. Het maakt niet uit hoeveel je voor hen probeert te verbergen, je kinderen zullen weten wanneer je ongelukkig bent, en dat je leven niet vervult is of dat je geen plezier hebt. En dat is geen manier om de komende jaren van je leven door te brengen terwijl je wacht tot de kinderen naar de middelbare school of hogeschool of universiteit gaan. Dus in plaats van dat de kinderen gelukkig opgroeien met jullie beiden, zullen ze net zo ongelukkig zijn als jij bent.

5. Je kinderen zullen het huwelijk van jullie modelleren. Tenzij je kinderen heel veel werken aan hun persoonlijk bewustzijn, zullen ze opgroeien tot vrijwel hetzelfde soort mensen wat jullie zijn. Ze zullen dezelfde of soortgelijke situaties accepteren, en hebben dezelfde of soortgelijke visies op het leven. Dit betekent dat ze hetzelfde soort huwelijk als jullie hebben accepteren. Is dit wat je echt wilt voor hen?

Dus, de vraag is niet “Moeten we bij elkaar blijven voor de kinderen?” De echte vraag is: “Is dit het leven dat ik wil voor mijn kinderen?”