5 redenen waarom je spiegelbeeld je soms niet bevalt

Je herkent dit vast wel, je wordt wakker, gaat douchen, kleed je aan en kijkt in de spiegel en denkt “ik mag er toch wel wezen”. Maar de volgende dag na dezelfde routine, zie je niet dezelfde vrouw die je gisteren zag. Het spiegelbeeld bevalt je niet, en eigenlijk vindt je dat je er gewoon niet zo mooi uit ziet. Hier zijn 5 redenen waarom je dit gevoel soms krijgt.

1. Stemming

Als je in een goede stemming bent, een goed gevoel over je leven hebt of optimistisch bent over iets, zit je vol positieve energie. Dan zie je het goede aan jezelf. Echter, als je depressief, teleurgesteld of eenzaam bent zit je vol negatieve energie, en tijdens zulke momenten zie je alleen je “gebreken”.

2. Slechte weersomstandigheden

Wanneer je wordt blootgesteld aan zeer koude weersomstandigheden, stof of de brandende zon zonder beschermende kleding, gaat de gezondheid van de huid achteruit. Het stof dekt de huid poriën, kou zorgt voor barsten in de huid en langdurige blootstelling aan de hete zon maakt je lichaam droog. Dan vind je je spiegelbeeld waarschijnlijk minder aantrekkelijk.

3. Binge drinken en gebrek aan slaap

Als je in het weekend gaat binge drinken zonder vervolgens genoeg water te drinken, zal je er niet echt goed uitzien. Gebrek aan slaap kan leiden tot een matte huid, en zorgt dat het lichaam meer van het stresshormoon cortisol afgeeft. Overmatige hoeveelheden van dit hormoon breken het huid collageen, het eiwit dat verantwoordelijk is voor het soepel en elastisch houden van je huid.

4. Relatie problemen

Als je problemen in een relatie hebt, dan is de kans groot dat je weinig slaapt, huilt, teveel of te weinig eet, piekert, en ga zo maar door. Dit heeft invloed op je uiterlijk en het zal je niet bevallen wat je dan in de spiegel ziet.

5. Plagerijen in je kindertijd

Als je in de kindertijd geplaagd bent over bijvoorbeeld je maat, gewicht of iets wat niet goed is aan een lichaamsdeel, achtervolgt dit je voor een groot deel van je volwassenheid. Soms zal je denken dat het het eerste is wat mensen aan je zien als ze naar je kijken. Relax, de waarheid is dat mensen nauwelijks merken dat je neus klein is of je bil dik.