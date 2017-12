5 redenen waarom het wel leuk is om de feestdagen met familie door te brengen

Hoewel veel mensen op zien tegen de feestdagen, en vooral omdat ze weer verplicht bij de familie langs moeten gaan, hoeft het niet altijd zo erg te zijn als het lijkt! In plaats van je te richten op de dingen niet leuk zijn, kijk er dit jaar anders tegenaan en zoek de goede dingen die er vast wel zijn. Wij hebben hier 5 redenen op een rij gezet waarom het wel leuk is om de feestdagen met de familie door te brengen.

1. Zelfgemaakt eten

Er is geen betere geur of gevoel van thuis dan de kalkoen of ham die in de oven staat als je weer het huis van je ouders binnen stapt. Als je de luxe hebt om thuis te komen en iemand heerlijk voor je kookt ben je toch een geluksvogel?

2. Familie

De meeste mensen zien op tegen de familiefeesten, maar aan de positieve kant heb je de kans om te luisteren naar de meest hilarische verhalen van vroeger, bij te kletsen met familieleden die je niet vaak ziet, en is er een overvloed aan drank en lekkere hapjes.

3. Je kan ontspannen

Je hebt het natuurlijk elke dag druk, zoals iedereen tegenwoordig. Maar als je naar de familie gaat kan je lekker relaxen, want je hoeft niets (althans niet veel) te doen.

4. Je hoeft je niet druk te maken over Kerstinkopen

Ja, je moet een paar cadeautjes aanschaffen voor de familie, maar voor de rest hoef je je niet druk te maken om bergen boodschappen in huis te halen. Laat staan te bedenken wat je dit jaar weer op tafel moet zetten.

5. Kersttradities

Wat leuker dan de kersttradities in stand te houden? Familie, eten, gezelligheid, cadeautjes en meer, je wilt dit toch ook je kinderen meegeven?