5 regels wanneer je meer verdient dan je partner

Je werkt al zolang als je je kunt herinneren hard, en geld is geen probleem voor jou. Je geniet ervan om het uit te geven net zoals je het leuk vindt om het te verdienen. Je bent trots op je succes, en terecht. Het valt echter niet te ontkennen dat geld een probleem kan en zal zijn als de persoon op wie je verliefd bent aanzienlijk minder verdient dan jij. Laat geld je relatie niet vernietigen, door je vast te houden aan onderstaande 5 regels.

Behandel je partner altijd als een gelijke.

Laat nooit, onder geen enkele omstandigheid, je partner zich rot voelen over het feit dat hij minder verdient dan jou. Dit geldt vooral als je geliefde een harde werker is en echt gepassioneerd is over wat hij doet. Het maakt niet uit wat hij doet, als hij elke dag thuiskomt met een gevoel van vervulling en prestatie, wie ben jij om iets te zeggen over wat hij verdient?

Pas je uitgaven aan.

Een andere manier om met de enorme ongelijkheid in loonstrookjes om te gaan, is om je levensstijl aan te passen. Je zal waarschijnlijk gaan klagen dat je minder kunt uitgeven, maar wat maakt dat uit? Er is niets mis met een eenvoudiger en meer verrijkt leven. Je moet er zeker van zijn dat je partner zich nooit verplicht voelt om meer te doen dan hij zou moeten, of dat hij zich slecht voelt over het feit dat jij voor hem betaalt.

Behandel je partner zonder dat het op liefdadigheid lijkt.

Je kunt als je zin hebt gewoon lekker naar bijvoorbeeld een duur restaurant gaan, maar maak er nooit een gewoonte van. Als je partner iemand is die graag onafhankelijk is, kan hij het misschien verkeerd begrijpen en zeggen ze dat je hem behandelt als een liefdadigheidsproject. Natuurlijk zijn er genoeg mensen die verwachten dat je voor alles betaalt, maar wil je dan echt een relatie hebben met iemand die toch van je profiteert? Zorg ervoor dat je partner dankbaar is dat je geld aan hem uitgeeft, maar laat het niet over de schreef gaan totdat hij het van je verwacht.

Accepteer zijn bijdragen.

Zelfs als je het je kunt veroorloven om veel geld uit te geven aan je partner, probeer dan niet af te zien van zijn aanbod om te betalen of om af en toe de rekening te splitsen. Laat het gewoon gaan en aanvaard het. Er is niets mis mee om te verwachten dat hij een eerlijke bijdrage aan de relatie levert, en je moet trots zijn op je partner als hij dat wilt. Iedereen wil het gevoel hebben dat hij ertoe doet, vooral als het gaat om financiële zaken en onafhankelijk zijn.

Denk niet dat je de leiding hebt.

Onthoud altijd dat niet omdat je meer verdient, je het recht hebt om de broek in de relatie te dragen. Het enige dat het doet, is je de kracht geven om je geliefde een comfortabelere levensstijl aan te bieden. Hoe kwetsbaar het evenwicht tussen macht en mening ook is in een relatie, laat het nooit in je voordeel vallen, alleen omdat je meer verdient.