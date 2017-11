5 schoenen om de winter door te komen

De winterse maanden vragen om een hele andere garderobe dan de zomerse maanden, alhoewel je vele items toch het gehele jaar door kunt dragen. Dat geldt ook voor schoenen, je kunt immers geen slippers en open schoenen meer aan, maar bijvoorbeeld wel pumps als je uit of naar je werk gaat. Hoewel de gemiddelde vrouw vele schoenen in de kast heeft liggen, heb je met het oog op een minimalistische garderobe slechts 5 paar nodig om de winter door te komen. Van casual sneakers tot enkellaarsjes zwart, we hebben ze hier op een rij gezet.

Sneakers

Sneakers kunnen het hele jaar door, maar in de winterse maanden mogen ze zeker niet in je kast ontbreken. Dit zijn de ultieme schoenen voor gemak, en ze passen goed bij vrijwel elke outfit. Tegenwoordig zijn sneakers niet alleen casual, maar je kunt ze aan bij diverse gelegenheden.

Enkellaarsjes

Enkellaarsjes zijn de meest populaire laarzen vanwege hun stijl en functie. Deze stevige laarzen zijn perfect geschikt voor elke gelegenheid en kunnen worden gestyled met vrijwel elke outfit die je in je kast hebt liggen. Wat ons betreft dé perfect schoenen die onmisbaar zijn in je garderobe.

Winterse laarzen

Om de extra koude dagen door te komen zijn een paar weerbestendige laarzen echt nodig. Ze houden je voeten lekker warm en droog, en je kunt veilig door de sneeuw of de ijzel lopen.

Pumps

Voor een avondje uit of een dagje kantoor is een pump eigenlijk onmisbaar. Iedere vrouw zou er eigenlijke meerdere paren van in huis moeten hebben, omdat pumps zo veelzijdig zijn. Ze zijn er natuurlijk in verschillende modellen, maar ook met verschillende hak hoogten, dus geschikt voor elke vrouw.

Stijlvolle platte schoenen

Als je geen hoge hakken wilt of kunt dragen en het weer het toelaat, kun je een stijlvol paar platte schoenen dragen dat bij vrijwel alles past. Deze schoenen zullen goed van pas komen op dagen dat je veel moet lopen, maar er toch stijlvol wilt uitzien.