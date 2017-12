5 schoonmaak hacks voor het feestelijke seizoen

De feestelijke december maand betekend voor veel mensen dat er mensen over de vloer komen. Om jou als hostess tijd en gedoe te besparen en ervoor te zorgen dat je gemakkelijk van familie en vrienden kunt genieten, hebben we een aantal schoonmaak hacks op een rij gezet.

1. Behandel vlekken onmiddellijk. Denk niet ik maak de vlek wel later schoon, want hoe langer je de vlek laat zitten, hoe moeilijker deze te verwijderen is.

2. Heb je gasten die blijven overnachten? Gebruik een microvezeldoek om gemakkelijk en snel de douche te reinigen zonder dat je nat wordt. Spuit je favoriete reinigingsmiddel op het oppervlak en gebruik de doek om vuil en schimmel te verwijderen.

3. Om te voorkomen dat stof op het oppervlak van glazen tafels, tv-schermen of salontafels terechtkomt, meng je een beetje wasverzachter met warm water. Veeg het mengsel op het oppervlak en wrijf het vervolgens droog met een zachte microvezeldoek.

4. Om gesmolten kaarsvet van tafelkleden te verwijderen, leg het kleed op de gootsteen en giet langzaam kokend water over de gesmolten wax.

5. Verwijder watermerken van glazen die op houten oppervlakken zijn blijven zitten door 1 theelepel zout te mengen met een paar druppels water om een ​​pasta te vormen. Wrijf de pasta zachtjes op de ring met een zachte doek of spons en wrijf erover totdat de plek weg is.