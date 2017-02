5 stappen om je passie weer aan te wakkeren

Soms kom je op een punt in je leven waar je je passie voor wat je doet even kwijt bent. Wat eerder spannend was, is opeens niet alleen saai, maar ronduit vervelend geworden. De passie is veranderd in een eindeloze to-do lijst, wat ervoor zorgt dat inspiratie in gevaar komt. Met onderstaande 5 stappen kun je je passie weer aanwakkeren.

1. Neem een ​​pauze.

Hoewel je drukke schema waarschijnlijk geen ruimte overlaat voor een pauze, is het mogelijk een paar uren, dagen, of zelfs een paar weken in te lassen als je dat echt wilt. Zorg dat een pauze een topprioriteit wordt, zodat je even bij kunt komen. De pauze moet een kans zijn om een ​​nieuw perspectief te krijgen van waar je bent en waar je naar toe wilt.

2. Ga terug in de tijd.

Breng jezelf tijdens je pauze terug naar het begin van je huidige bedrijf of beroep. Wat prikkelde je het meest? Wat wou je leren? Wat voor toekomst had je voor ogen? Welke nieuwe ervaringen heb je gehad en wat heb je geleerd van deze ervaringen? Als je alle vragen beantwoord, kom je erachter waar je het allemaal voor doet en of je op de juiste weg zit.

3. Zoek uit wat er nu anders is.

Nu is het tijd om terug te keren naar het heden en je huidige situatie te vergelijken met die eerste spannende dagen toen je begon. Als je bepaalt wat nu anders is, heb je de duidelijkheid die je nodig hebt om verder te gaan naar de volgende stap in het proces.

4. Introduceer veranderingen.

Klagen, zelfmedelijden, of het tellen van de dagen tot je met pensioen gaat, zodat je eindelijk iets kunt doen wat je graag wilt, zijn niet de keuzes die je zullen leiden tot een gelukkig en vervuld leven. Als je weet wat je wilt en wat er nog ontbreekt, moet je nu actie ondernemen. Kies stappen die ontevredenheid in je leven aanpakken.

5. Plan je volgende pauze.

Wakker de passie voor wat je doet aan door het plannen van regelmatige oriëntatiepunten waar je een stap terug zult nemen en nieuwe veranderingen maakt indien nodig. Na verloop van tijd zul je een constant gevoel van tevredenheid en welzijn ervaren. Je staat elke ochtend op en weet dat je een verschil zult maken en je passie volgt!