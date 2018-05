Veel mensen hebben als ze ouder worden kans op het ontwikkelen van een oogziekte die het gezichtsvermogen aantast. Omdat deze oogziekten geen pijn veroorzaken en vaak geen vroege symptomen hebben, gaan mensen niet zo snel naar de arts. In enkele gevallen kan het effectief worden behandeld als het vroeg genoeg wordt ontdekt, waardoor in veel gevallen de schade aan het gezichtsvermogen wordt beperkt of geëlimineerd. Hier 5 stappen om het risico op oogziekten te verlagen.



Zorg voor een uitgebreid medisch oogonderzoek op 40-jarige leeftijd. Vroege tekenen van een ziekte of veranderingen in het gezichtsvermogen kunnen op deze leeftijd beginnen. Een onderzoek door een oogarts is een kans om het oog zorgvuldig te onderzoeken op ziektes en aandoeningen die in de vroege stadia geen symptomen kunnen hebben.

Ken je familiegeschiedenis. Bepaalde oogziekten kunnen worden geërfd. Als je een familielid hebt met maculadegeneratie, heb je een kans van 50 procent om deze aandoening te ontwikkelen. Een familiegeschiedenis van glaucoom verhoogt je glaucoomrisico met vier tot negen keer. Praat met familieleden over hun oogaandoeningen. Het kan jou en je oogarts helpen om je risico te evalueren.

Eet gezond eten. Een dieet met weinig vet en rijk aan fruit, groenten en volle granen, komt ten goede aan het hele lichaam, inclusief de ogen. Oog-gezonde voedingskeuzes zijn citrusvruchten, plantaardige oliën, noten, volle granen, donkergroene bladgroenten en koudwatervissen.

Stop met roken. Roken verhoogt het risico op oogziekten zoals cataract en leeftijdsgebonden maculaire degeneratie. Roken verhoogt ook het risico op hart- en vaatziekten die indirect je ooggezondheid kunnen beïnvloeden. Tabaksrook, inclusief passief roken, verergert ook droge ogen.

Draag een zonnebril. Blootstelling aan ultraviolet UV-licht verhoogt het risico op oogziekten, waaronder cataract, vlezige gezwellen op het oog en kanker. Draag altijd een hoed en een zonnebril met 100 procent UV-bescherming als je buiten bent.