5 tekenen dat je niet klaar bent om weer te daten

Als je net uit een huwelijk of langdurige relatie komt, heb je het moeilijk. Je kunt verdriet hebben, angst en je kunt kwetsbaar zijn en je eenzaam voelen. Velen onder ons willen dan weer gaan daten om aan iets anders te denken. Ze schrijven zich in op een datingsite om nieuwe mannen te ontmoeten. Maar hoe weet je of je daar klaar voor bent? Als je te snel gaat daten, of niet weet wat je kunt verwachten, zal het niet gaan zoals je wilt. Hier zijn vijf tekenen dat je misschien nog niet klaar bent om al te gaan daten nadat je een relatie of een huwelijk hebt verbroken.

1. Waar je eerst plezier aan beleefd wordt overweldigend.

Wanneer je nieuw bent op een dating site, zul je overladen worden met e-mails van geïnteresseerde mannen. Het kan in het begin vleiend voelen, maar al deze aandacht en opwinding leidt tot veel telefoontjes en eerste ontmoetingen. Het kan vermoeiend, verwarrend en overweldigend zijn.

2. Het woord “relatie” zorgt ervoor dat je wilt vluchten.

Sommige mensen in de dating scene gaan snel, vooral online. Als hij wil dat jullie exclusief met elkaar daten en begint met “relatie”, en je voelt daar niet veel voor, ben je er nog niet klaar voor.

3. Toewijding voelt ongemakkelijk.

Hij is aantrekkelijk, succesvol, attent, en geïnteresseerd in jou. Hij is alles wat je wilt op papier. Je bent nog steeds in het proces van genezing van je scheiding. Je hersenen zeggen “ga ervoor”, en je gevoel zegt: “ho.” Je probeert voorbij je comfort zone te gaan, in de hoop dat het zal overgaan. Maar dat gebeurt niet. Zoals ze zeggen, de tijd bepaalt als het zover is.

4. Je voelt je te kwetsbaar om afwijzing te ervaren.

Je ontmoet iemand die je wilt, en hij heeft niet hetzelfde gevoel of interesse in jou. Dit kun je als afwijzing ervaren, en je bent er onbedreven in om mee om te gaan.

5. Je wisselende emoties zijn van invloed op je dates.

Herstel van een echtscheiding is vol van verschillende emoties. Elke dag is anders als je door het rouwproces gaat. Dit is van invloed op andere gebieden van je leven. Daten kan vooral uitdagend zijn, want dit herinnert je aan je break-up.