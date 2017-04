5 tekenen dat je succesvol bent

Terwijl veel mensen hun niveaus van succes meten in geld, is er een veel nauwkeurigere manier om je prestaties te bepalen. Er zijn vijf manieren waaraan je kunt zien dat je succesvol bent. Als je ten minste vier van de vijf kan afvinken, wees dan gerust, je hebt succes bereikt in je leven.

1. Je hebt zelfvertrouwen

Je bent in staat om je hart te volgen, je doelen achterna te gaan en je geeft je dromen nooit op. Je gelooft dat je je ‘parachute’ opent nadat je bent gesprongen – en je laat niemand je vertellen dat je het anders moet doen.

2. Je doorstaat en geniet van uitdagingen

Succes is nooit gemakkelijk, maar als je doet waar je van houdt, is het het gemakkelijkste harde werk in de wereld. Accepteer de uitdagingen en ook de successen. Wees dankbaar dat je problemen kan oplossen, en los ze op met passie. Als je beter wordt zullen je uitdagingen steeds groter worden, dus omarm ze en je succes zal blijven groeien.

3. Je hebt geliefden en mentoren

Het is een mythe dat succes self-made is. Niemand is een eiland. Het is een teken van kracht, geen zwakte, om hulp en steun te vragen aan vrienden en familie. Vind en volg degenen die er zijn geweest, het hebben gedaan en succes gemakkelijk doen lijken. Neem hun advies aan.

4. Je bent gelukkig in je werk

Je bent hebt een baan die je wilt en waar je gemakkelijk voor uit je bed komt. Je bent ook in een branche waar je toekomstige groei kan zien.

5. Je kan terug geven

Je geeft om mensen, familie, klanten en medewerkers, en deelt wat je hebt aan kennis en geld met hen. Je maakt een verschil voor anderen en je hebt anderen die je helpen.