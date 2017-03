5 tips om allergie en astma symptomen te verlichten

Nu het voorjaar begint krijgen mensen met allergieën weer last van niezen, piepende ademhaling, jeukende ogen en een loopneus. Door een paar eenvoudige regels te volgen kan je het leven een stuk aangenamer maken, en je allergieën iets draaglijker.

1. De lente schoonmaak – Je huis ontdoen van stof en spinnenwebben die de afgelopen winter zijn verzameld, is goed voor meer dan alleen dat het huis er beter uitziet. Een goede schoonmaak kan helpen bestaande allergenen te elimineren en de lucht te zuiveren. Het is vooral belangrijk om het huis te ontdoen van schimmel, dat zich opstapelt in badkamers en kelders. Omdat je huisdieren veel tijd binnenshuis hebben doorgebracht in de winter, is er waarschijnlijk veel vacht, speeksel en huidschilfers verzameld. Stofzuig regelmatig en was bekleding en de mand van je huisdier.

2. De kracht van pollen – Sommige mensen met allergieën beseffen niet dat symptomen waarvan ze denken dat ze allergie gerelateerd zijn, eigenlijk astma zou kunnen zijn. Studies hebben aangetoond dat bijna tweederde van de mensen met astma ook een allergie hebben, wat het voorjaar bijzonder moeilijk zou kunnen maken. Als je maar last blijft hebben van hoest, en niet gemakkelijk kan ademen, zou je astma gerelateerd aan allergieën kunnen hebben, en moet je naar de huisarts die je zal doorverwijzen naar een allergoloog. Een allergoloog kan de bron van je astma identificeren en je helpen je allergieën te behandelen om de symptomen te verbeteren.

3. Tijd om de lucht te klaren – Ondanks wat je misschien hebt gehoord, is de beste manier om schone lucht in je huis te krijgen niet met een ionische luchtfilter. De ionisatie verandert de lading op een deeltje van pollen of stof en de deeltjes blijven vast aan het volgende waar het mee in contact komt, vaak een wand of oppervlak. De beste manier om de lucht schoon te maken is een HEPA kamer luchtfilter.

4. Wacht, geen “verse” lucht – De lente komt en je wilt natuurlijk gewoon je ramen open en de frisse lucht binnen laten. Doe het niet. Het openen van de ramen kan pollen naar binnen drijven, die zich vestigen in tapijt, meubilair en stoffering, en ze blijven je dan ongelukkig maken. Dus houd de ramen van je huis en auto dicht tijdens het seizoen van de allergie.

5. Vertrouw niet op “Google” – Je weet dat je niet alles moet geloven wat je leest op het internet, maar het is zo verleidelijk om te zoeken naar behandelingen voor je symptomen. In plaats daarvan, raadpleeg dan een allergoloog. Een allergoloog is getraind om allergenen te identificeren en symptomen te behandelen.