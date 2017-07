5 tips om verder te gaan na een pijnlijke break-up

Een van de vervelendste dingen van het einde van een relatie kan zijn het ontbreken ervan. Vragen waarom en hoe het allemaal bergafwaarts ging kunnen je ’s nachts wakker houden. We zijn er allemaal geweest, wachtend op antwoorden die nooit kwamen, en het verspillen van kostbare tijd. Wat voor break-up het ook was, hieronder zijn enkele tips over hoe verder te gaan.

1. Houdt het hoofd koel

In plaats van slecht te praten over je ex, houdt je hoofd koel. Dit betekent niet dat je hem de hemel in moet prijzen of het onderwerp helemaal moet vermijden, maar er constant over blijven praten zal je vriendinnen vervelen en nieuwe mannen zullen afschrikken.

2. Neem wat verantwoordelijkheid

We hebben de neiging om ofwel onszelf de schuld van de breuk te geven of hem, en geen van beide helpt echt. Neem wat verantwoordelijkheid voor het uiteenvallen van de relatie, maar niet geheel. Het zal je helpen begrijpen waarom het de beste keus was.

3. Speel niet het slachtoffer

Vrouwen hebben altijd de neiging om hulpeloos te zijn in films, en het is schijnbaar niet anders als het gaat om relaties. Wees sterk en positief. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar hoe sterker we zijn, hoe kleiner de kans dat we foute beslissingen nemen en de kans hebben om te worden gebruikt door een rebound.

4. Werk aan jezelf

Een van de ergste fouten die we maken na een break-up is onszelf fysiek, mentaal, emotioneel – of al het bovenstaande, te laten gaan. We hebben de neiging om veel tijd door te brengen in een joggingbroek, of overmatig te eten en zwelgen in ons verdriet. Voor een korte tijd kan dit goed zijn. Maar zorg ervoor dat dit niet te lang duurt. Trakteer jezelf op een lekkere spa dag of een nieuw kapsel. Goed leven is echt de beste wraak.

5. Richt je op je leven

Deze stap is het moeilijkst, omdat het ons dwingt om toe te geven dat de relatie volledig over is. Ga zitten en maak een nieuwe lijst van prioriteiten, en probeer erachter te komen wat voor jou belangrijk is. Geef prioriteit aan je familie, vrienden, carrière en jezelf. Vind manieren om achtergelaten leegte te vullen en nieuwe dingen te proberen.