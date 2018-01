5 tips om januari te beginnen met de beste kans op succes met je goede voornemens

Januari staat als vanouds bekend als de maand van de goede voornemens. Als een van die voornemens is om gewicht te verliezen, dan hebben wij hier vijf tips waarmee je de beste kans hebt op succes.

1. Neem een voorsprong. Als je van plan bent om op dieet te gaan in het nieuwe jaar, bieden de feestdagen je een voorsprong. Wetenschappelijk gesproken komt er gewicht aan wanneer mensen meer calorieën consumeren dan ze gebruiken. Het verminderen van de hoeveelheid te veel eten tijdens de kerstperiode betekent dat je minder werk te doen hebt in het nieuwe jaar.

2. Uit zicht, uit het hart. Voor veel mensen is de trigger om voedsel te eten, wanneer ze het zien. Of het nu chocolaatjes zijn, die taart op het display of de restjes kalkoen in de koelkast. Je zult er versteld van staan ​​hoeveel minder je eet door er simpelweg niet te zijn waar het eten is of door je te focussen op iets anders om naar te kijken.

3. Stel je eten uit. Als mensen zijn we ongelooflijk begaafd in het uitstellen van wat er moet gebeuren. Terwijl nee zeggen tegen eten als een opoffering of onbeleefd kan aanvoelen, kun je de uitdrukking “niet nu, misschien later” gebruiken wanneer je dat extra deel zoetigheid of een plakje kersttaart krijgt.

4. Breng jezelf in trance. Als je ooit een auto hebt gereden zonder echt te denken of een film hebt gekeken en je je afvroeg waar je popcorn is gebleven, ben je in trance. Probeer deze kerst jezelf of andere mensen in trance te brengen. Let vooral op mensen die tijdens het tv-kijken eten of drinken. Ze zullen geen idee hebben van wat ze eten, hoeveel ze eten of zelfs hoe het smaakt. Jezelf in trance eten is de eerste stap om het te veranderen.

5. Geniet van jezelf! Voor mensen die regelmatig diëten kan de feestelijke periode een periode van schuld of schaamte zijn. Zelfs als je merkt dat je te veel hebt gegeten, wees je er dan gewoon van bewust dat je altijd kunt kiezen om in de toekomst iets anders te doen en dat het verleden niet gelijk is aan de toekomst. Je kunt nog steeds genieten van je favoriete feestelijke traktaties; wees alleen bewust van de hoeveelheden die je consumeert.