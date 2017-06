5 tips voor het omgaan met kritiek

Sommige mensen zijn beter in het omgaan met kritiek dan anderen. Het kan moeilijk zijn dat iemand kritiek op je heeft, op je werk of iets waar je trots op bent. De reden waarom zo velen onder ons moeilijk met kritiek om kunnen gaan is vanwege de verbindingen die het heeft met onze eigen perfectionisme, onzekerheden en de noodzaak van controle. Daarom is het van belang dat we hiermee leren omgaan. Hier zijn vijf tips om beter om te gaan met kritiek.

1. Niet reageren

Wanneer we worden bekritiseerd, reageren we vaak te snel. Het probleem hiermee is dat wanneer we met emotie reageren, we meer kans hebben om dingen te doen of te zeggen waar we later spijt van krijgen. Dus de volgende keer dat je wordt bekritiseerd, laat het rusten voor minstens een dag of twee. Na een paar dagen kun je altijd nog beslissen of je nog steeds sterk het gevoel hebt om een reactie te geven. Vaker wel dan niet, zal je het hele voorval vergeten zijn of het misschien niet meer van belang vinden.

2. Luister naar de kritiek

Soms, als we zijn gekalmeerd nadat we bekritiseerd zijn, realiseren we ons dat de redenen voor opmerkingen van onze criticus eigenlijk gegrond waren. Wanneer dit gebeurt, in plaats van terug te deinzen, neem de tijd en probeer echt te begrijpen wat je criticus je probeert te leren. Waar ben je de fout in gegaan? Hoe kun je het volgende keer beter doen?

3. Wordt niet defensief

Als we worden bekritiseerd door anderen, kan het al te gemakkelijk zijn om defensief te worden. Wanneer mensen iets fout zien in iets waar we hard voor hebben gewerkt of waar we sterk voor voelen, is het verdedigen ervan een volledig natuurlijke reactie. Echter, voordat je jezelf toestaat om defensief te worden, vergeet niet dat iedereen hun verschillende opvattingen mag geven en dat deze niet altijd gelijk zijn. Als je dit onthoudt, zal je kritiek in een geheel nieuw licht bekijken, en ervoor kiezen om ervan te leren.

4. Geef toe wanneer je het mis hebt

Toegeven als we fout zijn is één van de meest levensveranderende dingen die we ooit kunnen leren. Wanneer we de verantwoordelijkheid nemen voor onze fouten, omarmen we zowel onze successen als mislukkingen. Dit toont aan dat we niet alleen in staat zijn om toe te geven wanneer we een fout hebben gemaakt, maar dat we ook in staat zijn het op te lossen.

5. Leer ervan

Als we niet leren om kritiek als iets positiefs te zien, dan zullen we er altijd van in angst leven. Het is wanneer we bang zijn voor falen of kritiek dat we nooit iets nieuws proberen; nooit onszelf daar buiten zetten, of nooit creatieve risico’s nemen. En een leven met de spijt van nooit proberen zal altijd veel erger zijn dan een leven met kritiek.

Dus, laat kritiek je niet afschrikken. In feite, hoe meer kritiek je krijgt, hoe meer risico je hebt genomen. Dus laat de critici je aanmoedigingen om kritiek te gebruiken als bewijs van je prestaties en de moed om jezelf buiten gebaande paden te begeven.